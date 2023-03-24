Заговаривал зубы фармацевту. Омич дважды ушел из аптеки прихватив деньги и лекарства

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Управление МВД России по Омской области сообщает, что по подозрению в мошенничестве разыскивается мужчина, попавший на видео. В аптеке на улице 50 лет Профсоюзов 2 раза с перерывом в 5 минут украли деньги.
Мужчина заходил якобы за лекарствами, а сам успевал красть деньги. Он доставал купюры (1000 и 5000 рублей) и начинал заговаривать фармацевта. В этот момент (оба раза) он забирал медикаменты, сдачу и сами деньги, которыми хотел расплатиться.
«Если вам известен человек на видеозаписи или вы знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-36-02, 8-999-460-68-80 или 102», — обращаются к омичам в полиции.