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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Заговаривал зубы фармацевту. Омич дважды ушел из аптеки прихватив деньги и лекарства

24 марта 2023, 10:43
Фото: Город55
иллюстрация

Омич дважды украл лекарства и деньги в аптеке

Мужчина забирал медикаменты, сдачу и сами деньги, которыми хотел расплатиться.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что по подозрению в мошенничестве разыскивается мужчина, попавший на видео. В аптеке на улице 50 лет Профсоюзов 2 раза с перерывом в 5 минут украли деньги.

Мужчина заходил якобы за лекарствами, а сам успевал красть деньги. Он доставал купюры (1000 и 5000 рублей) и начинал заговаривать фармацевта. В этот момент (оба раза) он забирал медикаменты, сдачу и сами деньги, которыми хотел расплатиться.

«Если вам известен человек на видеозаписи или вы знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-36-02, 8-999-460-68-80 или 102», — обращаются к омичам в полиции.
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#Ксения Карагодина#Мошенник#Деньги#Общество#Город#Происшествия#Розыск#Уголовное дело#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Кража#Видео
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