Заговаривал зубы фармацевту. Омич дважды ушел из аптеки прихватив деньги и лекарства

Мужчина заходил якобы за лекарствами, а сам успевал красть деньги. Он доставал купюры (1000 и 5000 рублей) и начинал заговаривать фармацевта. В этот момент (оба раза) он забирал медикаменты, сдачу и сами деньги, которыми хотел расплатиться.