Эксперты объяснили, к чему может привести запрет на рекламу безрецептурных лекарств

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Авторы законопроекта предложили оставить подобную рекламу исключительно на специализированных каналах и в радиопрограммах с участием медиков и фармацевтов.
Журналисты «Известий» совместно с экспертами решили выяснить, позволит ли это снизить неграмотное употребление лекарств или, наоборот, ограничит знания пациентов о собственном здоровье.
Ключевой аргумент авторов закона: масштабная реклама безрецептурных лекарств провоцирует пациентов заниматься самолечением.
Это беспокоит и медиков. По оценке доктора медицинских наук, сопредседателя Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антона Наумова, доля пациентов, практикующих самолечение, достигает 75 — 80%.
В то же время, подчеркивают врачи, в разных ситуациях пациент должен иметь возможность сам позаботиться о себе. Например, если он страдает диабетом или астмой.
По словам Наумова, ответственное самолечение — это возможность для людей обрести базовое знание и навыки для заботы о своем здоровье. Кроме того, важно снизить избыточную зависимость от системы здравоохранения, но при этом не отказываться в случае необходимости от профессиональной медицинской помощи.
Депутат Государственной думы VI созыва Александр Тарнавский уверен, что запретительная политика в медицинской сфере неэффективна.
Парламентарий отметил, что в нашей стране необходимо внедрять принципы ответственного самолечения посредством повышения медицинской грамотности населения. При этом важно заменить безответственный подход к здоровью на самоконтроль и информированный выбор. По его мнению, недостаток сведений о лекарствах повысит нагрузку на систему здравоохранения.
Эксперты считают, что правильным подходом к проблеме станет не введение запретов, а увеличение набора инструментов взаимодействия с населением страны. Разграничение в законе о рекламе формулировок «информирование» и «реклама» могло бы на примере безрецептурных лекарственных средств стимулировать увеличение уровня общественного здравоохранения благодаря ответственному самолечению потребителей.
Такие меры получится адекватно оценить и реализовать только в полноценном диалоге бизнеса и государства. Это поможет заинтересованным сторонам найти оптимальные решения.