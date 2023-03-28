Эксперты объяснили, к чему может привести запрет на рекламу безрецептурных лекарств

По словам Наумова, ответственное самолечение — это возможность для людей обрести базовое знание и навыки для заботы о своем здоровье. Кроме того, важно снизить избыточную зависимость от системы здравоохранения, но при этом не отказываться в случае необходимости от профессиональной медицинской помощи.