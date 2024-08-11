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«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
11 августа, 03:35
2023
Народ против «Брусники». Омичи потребовали построить поликлинику на Левобережье
10 ноября 2023, 06:14
Площадка для прогулок и игр. В строящейся школе в Омске оборудуют атриум
Во внутреннем дворике будут располагаться игровые площадки.
2 мая 2023, 06:11

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