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Омская администрация выдала разрешение на строительство школы в «Кузьминках»

Сегодня, 12:45
Фото: Город55
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Школа будет рассчитана на 1,1 тыс мест.

По сообщению департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска, выдано разрешение на строительство школы в микрорайоне «Прибрежный» («Кузьминки»).

Запланировано возведение здания переменной этажности в 4-5 этажей, отметили в ведомстве. Школа будет рассчитана на 1,1 тыс мест, а общая площадь составит 26 тыс кв. м.

Школу возведут в рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Омской области.

Напомним, ранее сообщалось, что школу планируют построить к 2024 году. Основные средства на строительство выделит частный инвестор, а также областной и федеральный бюджеты.

На деньги инвестора. В омском микрорайоне появится новая школа
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#Юлия Бармина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская школа#Строительство#Строительство школы#Дети
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