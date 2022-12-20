Омская администрация выдала разрешение на строительство школы в «Кузьминках»

По сообщению департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска, выдано разрешение на строительство школы в микрорайоне «Прибрежный» («Кузьминки»).
Запланировано возведение здания переменной этажности в 4-5 этажей, отметили в ведомстве. Школа будет рассчитана на 1,1 тыс мест, а общая площадь составит 26 тыс кв. м.
Школу возведут в рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Омской области.
Напомним, ранее сообщалось, что школу планируют построить к 2024 году. Основные средства на строительство выделит частный инвестор, а также областной и федеральный бюджеты.