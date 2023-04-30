Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов стал лучшим по блокшотам в сезоне

30 апреля 2023, 06:35
Фото: www.hawk.ru
капитан омской команды
В топ-5 есть еще один «ястреб» — Алексей Береглазов.

Капитан омского «Авангарда» стал лучшим игроком Кубка Гагарина-2023 по блокшотам. У него насчитывается 55 блокированных бросков в 14 матчах. Второе место заняли Никита Лямкин из «Ак Барса» — 49 блоков в 24 играх.

В топ-5 вошли Константин Лучевников («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Авангард») и Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

Матчи КХЛ в этом году посетило рекордное для плей-офф количество зрителей — 729 876 человек. Сезон завершился 29 апреля. Обладателем Кубка Гагарина в этом году московский ЦСКА. В решающей серии они противостояли казанскому «Ак Барсу». Финальный счет 3:2.

И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Узнать подробнее
#Спорт#Хоккей#Авангард#Статистика#КХЛ#Новости#Омская область#Омск#Москва#Казань#Дамир Шарипзянов#Алексей Береглазов
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
28 апреля 11:00
Высокие риски. В Омской области прошло заседание по пожарам
Сегодня, 04:49
Скоро открытие. Что появится в омской «МЕГЕ» вместо Zara, Stradivarius и Pull& Bear
Сегодня, 04:39
«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова
Сегодня, 06:19
Слабый ветер и жаркие будни. Какая погода ждет омичей в мае
Сегодня, 08:02
Отек легких во время операции на сердце. Как омские врачи спасли жизнь пациенту
Сегодня, 03:45