Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов стал лучшим по блокшотам в сезоне

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Капитан омского «Авангарда» стал лучшим игроком Кубка Гагарина-2023 по блокшотам. У него насчитывается 55 блокированных бросков в 14 матчах. Второе место заняли Никита Лямкин из «Ак Барса» — 49 блоков в 24 играх.
В топ-5 вошли Константин Лучевников («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Авангард») и Дмитрий Юдин («Ак Барс»).
Матчи КХЛ в этом году посетило рекордное для плей-офф количество зрителей — 729 876 человек. Сезон завершился 29 апреля. Обладателем Кубка Гагарина в этом году московский ЦСКА. В решающей серии они противостояли казанскому «Ак Барсу». Финальный счет 3:2.