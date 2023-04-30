Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов стал лучшим по блокшотам в сезоне

Матчи КХЛ в этом году посетило рекордное для плей-офф количество зрителей — 729 876 человек. Сезон завершился 29 апреля. Обладателем Кубка Гагарина в этом году московский ЦСКА. В решающей серии они противостояли казанскому «Ак Барсу». Финальный счет 3:2.