И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»

Posted Вчера, 23:43
Published Вчера, 23:43
Modified Вчера, 23:43
Updated Вчера, 23:43
В среду, 12 апреля, на G-Drive арене в Омске прошло официально закрытие хоккейного сезона для клуба «Авангард». На праздник пришло порядка 9 тысяч преданных болельщиков и истинных фанатов, которые постояли в очереди за автографами, потанцевали, развлеклись и посмотрели драйвовое мастер-шоу на льду. Побывал на этом действе и корреспондент Города55. Рассказываем и показываем, как это было.
Еще за долго до открытия входной группы у ледового дворца стали собираться, а к 18 часам их набралось уже не одна и не две сотни человек, которые выстроились в дружные очереди. Благо вход сегодня был бесплатным, и вся эта процессия оперативно и быстро попадала внутрь арены.
Внутри всех пришедших ждали очереди уже куда посерьезнее, да и повод для оных был намного солиднее,- получить автограф любимых игроков «Авангарда», сфотографироваться с хоккеистами и перекинуться парой слов.
Ждали стойко и мужественно – старики и дети, - от крохотных до «великих», мужчины и женщины, целые семьи, влюбленные парочки, одноклассники, приятели, друзья. главное - все с прекрасным и улыбчивым настроением.
«На растерзание» пришедшим бросили практически всю команду, - Рида Буше и Корбэна Найта, Ивана Телегина, который остался без бороды, и Наиля Якупова в стильных очках, балагура Сергея Толчинского и «сурового» Алексея Береглазова, который мужественно штамповал автографы.
Подписи «летели» на именные карточки и групповые фото команды, на кепки и футболки, на джерси и шарфы, на фирменные полотенца и флаги, словом, везде и всюду. Фото – стоя, сидя, в обнимку, по одному и группой.
Выдергиваем из общей массы счастливчиков, получивших автограф, омичку в исписанной футболке.
«У меня сын фанат, да и мы всей семьей болеем. Сколько лет, да с тем самых пор, как "Авангард" существует. Пришли сегодня, конечно, чтобы взять автографы и завершить этот сезон вместе с командой, ведь мы же за них каждую семью болели. В этом сезоне ребята отыграли замечательно, но это игра, потому всякое бывает», — считает жительница Омска Татьяна Лукина.
После заветных автографов, фото и общения можно было спокойно расслабиться, - подкрепиться в кафе, закупиться в фирменном магазине, просто побродить по арене, или вдоволь потанцевать, хоть в группе, хоть в одиночку рядом с мамой. Да, и подпевать неистово и рьяно никто не запрещал.
К слову, вот таких вот крохотных танцоров и болельщиков сегодня было хоть отбавляй. Присутствовали среди них и юные дамы в именных джерси с красивым именем Есения, которая вот уже как третий год искренне болеет за «ястребов».
«Мы всегда сюда ходим и сегодня не могли пропустить. Я с 2007 года болею за "Авангард", а Есения с 2020. Она у нас ярая болельщица. Стараемся не пропускать такие мероприятия и сегодня пришли поддержать команду, проводить их в отпуск. Ребята выступили достойно, хотя, конечно, могли бы немного и повыше подняться. На следующий сезон одно пожелание – побед, и желательно с тем же составом, ну может быть, с минимальными изменениями», — уверены Татьяна и Есения.
Присутствовали сегодня и болельщики с весьма солидным стажем, который исчисляется не одним десятком лет, и для кого «Авангард» - это не просто любимая команда, а частичка жизни.
«Хоккеем я более уже более 30 лет, а за "Авангард" с первого дня. Сегодня пришла потому, что только в нашей команде такие красивые ребята, больше таких ни в одной нет. У нас все красавчики, — начиная от вратаря (Василия Демченко – прим. ред.) и заканчивая всеми остальными. И дай Бог, чтобы все они остались в команде. В этом году не пропустила ни одного матча, смотрела все здесь, так как у меня абонемент. После проигрыша в плей-офф была расстроена, даже не спала несколько ночей. Ведь все думали, что в этом году Кубок Гагарина будет у нас, и очень жаль, что не сбылось. Хочется, чтоб в следующем сезоне вся первая пятерка, да и вообще лучшие игроки остались с нами, плюс защитники, — Береглазов, Чистяков и Шарипзянов. Это моя личная просьба, и от всех болельщиков тоже. И Кубок Гагарина мы очень хотим!», - поделилась своими мечтами Наталья Закирченко.
После всего действа с автографами, конкурсами, призами, песнями и плясками, болельщики, фанаты и просто сочувствующие переместились в чащу Арены и на целый час с небольшим вернулись в незабываемую атмосферу матчей. Световое «шоу» со «светлячками» из вспышек от смартфонов, традиционный: «А-ВАН- ГАРД-А-ВАН-ГАРД!!!», море аплодисментов и любимая команда.
Далее пошел мастер-класс с забавными и курьезными заданиями, шутками и прибаутками, бросками и голами, - забил даже Демченко, и невероятными финтами. Ну и завершилось все это празднество традиционным барабаном, раздачей шайб и клюшек.
Один из презентов от Сергея Толчинского в виде клюшки получила совсем юная омичка. Тут же ей предложили за него солидные деньги, но дама отказалась, заявив, что сама будет играть в хоккей. Вот такая она любовь к «Авангарду».