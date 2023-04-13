И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»

Еще за долго до открытия входной группы у ледового дворца стали собираться, а к 18 часам их набралось уже не одна и не две сотни человек, которые выстроились в дружные очереди. Благо вход сегодня был бесплатным, и вся эта процессия оперативно и быстро попадала внутрь арены.