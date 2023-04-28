В Омской области отключили свет из-за угрозы пожаров

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Седельниковском районе Омской области обесточили линии электропередач, сообщили сегодня, 28 апреля, в администрации района. Всему виной сильный порывистый ветер, который может оборвать провода и спровоцировать пожар.
«По решению КЧС Седельниковского района сегодня были отключены от электроснабжения все населенные пункты муниципалитета, кроме села Седельниково. Такая ситуация продлится до стабилизации обстановки — снижения силы и скорости ветра», — сообщили в районной администрации.
Напомним, в регионе в настоящее время бушуют лесные пожары. Так, в селе Чистоозерье сгорели несколько жилых домов. Огонь перекинулся с горящей травы на строения. А в деревне Ростовка Большереченского района местные жители самостоятельно пытаются справиться с огненной стихией, люди боятся, что пожар из полей придет в населенный пункт.