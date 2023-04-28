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В Омской области отключили свет из-за угрозы пожаров

28 апреля 2023, 12:07
Фото: 1MI
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Электричество дадут, когда стихнет ветер.

В Седельниковском районе Омской области обесточили линии электропередач, сообщили сегодня, 28 апреля, в администрации района. Всему виной сильный порывистый ветер, который может оборвать провода и спровоцировать пожар.

«По решению КЧС Седельниковского района сегодня были отключены от электроснабжения все населенные пункты муниципалитета, кроме села Седельниково. Такая ситуация продлится до стабилизации обстановки — снижения силы и скорости ветра», — сообщили в районной администрации.

Напомним, в регионе в настоящее время бушуют лесные пожары. Так, в селе Чистоозерье сгорели несколько жилых домов. Огонь перекинулся с горящей травы на строения. А в деревне Ростовка Большереченского района местные жители самостоятельно пытаются справиться с огненной стихией, люди боятся, что пожар из полей придет в населенный пункт.

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#Евгений Игишев#Отключение электричества#Лесной пожар#Седельниковский район#Омск
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