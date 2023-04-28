В Омской области отключили свет из-за угрозы пожаров

Напомним, в регионе в настоящее время бушуют лесные пожары. Так, в селе Чистоозерье сгорели несколько жилых домов. Огонь перекинулся с горящей травы на строения. А в деревне Ростовка Большереченского района местные жители самостоятельно пытаются справиться с огненной стихией, люди боятся, что пожар из полей придет в населенный пункт.