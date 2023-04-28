Жителям Тары в Омской области рекомендовали сидеть дома и закрывать окна из-за дыма

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В администрации Тарского района рассказали, что 27 апреля в городе загорелся местный полигон твердых бытовых отходов. Причины возгорания устанавливают. На месте работают пожарные, сотрудники администраций города и района.
«Из-за меняющегося направления ветра и его порывами до 10-15 м/с территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району рекомендует населению города по возможности ограничить выход на улицу, а также не открывать окна, — сообщили в районной администрации.
Ранее местные жители пожаловались в социальных сетях на едкий дым от горящего мусора. Тарчане рассказали, что мусор на полигоне горит каждую весну. Местные жители просят обратить внимание на проблему министерство природы, МЧС и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.