Жителям Тары в Омской области рекомендовали сидеть дома и закрывать окна из-за дыма

Ранее местные жители пожаловались в социальных сетях на едкий дым от горящего мусора. Тарчане рассказали, что мусор на полигоне горит каждую весну. Местные жители просят обратить внимание на проблему министерство природы, МЧС и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.