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Жителям Тары в Омской области рекомендовали сидеть дома и закрывать окна из-за дыма

28 апреля 2023, 11:22
Фото: 1MI
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В городе горит мусорный полигон.

В администрации Тарского района рассказали, что 27 апреля в городе загорелся местный полигон твердых бытовых отходов. Причины возгорания устанавливают. На месте работают пожарные, сотрудники администраций города и района.

«Из-за меняющегося направления ветра и его порывами до 10-15 м/с территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району рекомендует населению города по возможности ограничить выход на улицу, а также не открывать окна, — сообщили в районной администрации.

Ранее местные жители пожаловались в социальных сетях на едкий дым от горящего мусора. Тарчане рассказали, что мусор на полигоне горит каждую весну. Местные жители просят обратить внимание на проблему министерство природы, МЧС и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

«Дым едкий в воздухе висит». В Таре в Омской области горит мусорный полигон
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#Евгений Игишев#Тара#Полигон ТБО#Мусор#Свалка#Город#Происшествия#Экология#Омская область
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