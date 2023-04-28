Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Изображение материала

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать два крупных пожара в Омской области

28 апреля 2023, 08:36
Фото: Город55
иллюстрация
Пожары произошли 27 апреля в селе Чистоозерье и Новокарасук.

В пресс-службе СУ СКР Омской области сообщили, что идет расследование уголовных дел по факту пожара в селе Новокарасук Крутинского района и по факту пожара в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В деревне Чистоозерье огонь от горевшей на пустыре травы перекинулся на хозпостройки, а затем на жилые дома. По итогу сгорело 15 строений, из них 4 жилых дома. Также один человек получил ожоги рук, пытаясь самостоятельно потушить огонь.

В селе Новокарасук огонь уничтожил 8 строений, в том числе 5 двухквартирных домов, где проживали 8 человек. Всему виной возгорания сухой травы между домами. Отметим, что обошлось без пострадавших.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Омской области Винникову О.Е. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — сообщили в ведомстве.
В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек
Узнать подробнее
#Следственный комитет#Следствие#Уголовное дело#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55
Сегодня, 06:38
Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 05:05
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
Сегодня, 05:10
Для омского ЖК «Кварталы Драверта» подготовили проект строительства дорог
Сегодня, 06:24
После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»
Сегодня, 04:43
«Своими силами тушат пожар». В Омской области не хватает техники для борьбы с огнем
Сегодня, 10:09