Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать два крупных пожара в Омской области

В пресс-службе СУ СКР Омской области сообщили, что идет расследование уголовных дел по факту пожара в селе Новокарасук Крутинского района и по факту пожара в селе Чистоозерье Большереченского района Омской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).



В деревне Чистоозерье огонь от горевшей на пустыре травы перекинулся на хозпостройки, а затем на жилые дома. По итогу сгорело 15 строений, из них 4 жилых дома. Также один человек получил ожоги рук, пытаясь самостоятельно потушить огонь.



В селе Новокарасук огонь уничтожил 8 строений, в том числе 5 двухквартирных домов, где проживали 8 человек. Всему виной возгорания сухой травы между домами. Отметим, что обошлось без пострадавших.