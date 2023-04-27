В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек

Напомним, за сегодняшний день это уже второе крупное возгорание. Ранее, как сообщал Город55, в селе Чистоозерье Большереченского района после поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, 4 из которых — это жилые строения.