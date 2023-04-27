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В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек

27 апреля 2023, 16:14
Фото: пожарно-спасательная служба Омской области
Уже известно о 10 сгоревших строениях
На месте возгорания продолжается тушение и ликвидация.

В Омской области еще один природный пожар перекинулся на жилые дома в населенном пункте. Речь идет о селе Новокарасук Крутинского района.

«Сейчас в селе идет ликвидация крупного пожара. Предварительно, все произошло из-за перехода огня от ландшафтного пожара на населенный пункт. Уже сгорело 10 построек», — сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.

Как стало известно Городу55, из сгоревших строений только 3 были жилыми домами. На место этого ЧП уже выехали силовики. В ведомствах инициированы проверки.

Ликвидация возгорания идет до сих порЛиквидация возгорания идет до сих пор
Ликвидация возгорания идет до сих пор
Фото: пожарно-спасательная служба Омской области

Напомним, за сегодняшний день это уже второе крупное возгорание. Ранее, как сообщал Город55, в селе Чистоозерье Большереченского района после поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, 4 из которых — это жилые строения.

В селе в Омской области огонь дотла уничтожил 15 домов с хозпостройками
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Пожар в Чистоозерье уже стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность».

Крупный пожар в Омской области перерос в уголовное дело
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Добавим, что всего в Омской области 56 населенных пунктов находятся в зоне риска по переходу огня от лесных и природных пожаров.

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