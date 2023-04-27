В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Омской области еще один природный пожар перекинулся на жилые дома в населенном пункте. Речь идет о селе Новокарасук Крутинского района.
«Сейчас в селе идет ликвидация крупного пожара. Предварительно, все произошло из-за перехода огня от ландшафтного пожара на населенный пункт. Уже сгорело 10 построек», — сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.
Как стало известно Городу55, из сгоревших строений только 3 были жилыми домами. На место этого ЧП уже выехали силовики. В ведомствах инициированы проверки.
Напомним, за сегодняшний день это уже второе крупное возгорание. Ранее, как сообщал Город55, в селе Чистоозерье Большереченского района после поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, 4 из которых — это жилые строения.
Пожар в Чистоозерье уже стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность».
Добавим, что всего в Омской области 56 населенных пунктов находятся в зоне риска по переходу огня от лесных и природных пожаров.