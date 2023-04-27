Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Изображение материала

В Омской области проверят соблюдение противопожарного режима после крупного пожара

27 апреля 2023, 11:48
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
В Чистоозерье загорелась трава, а позже огонь перекинулся на село.

Прокуратура Омской области проверит соблюдения особого противопожарного режима из-за крупного пожара в селе Чистозерье Большереченского района, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

«Будут приняты меры по обеспечению соблюдения жилищных прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Напомним, в Чистоозерье загорелась трава, а после огонь перекинулся на село. Пожар тушили 11 спасателей и 4 спецавтомобиля. К 15:36 возгорание удалось локализовать.

В Омской области после возгорания сухой травы огонь перекинулся на село
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Проверка#Проверка прокуратуры#Лесной пожар#Происшествия#Омская область#Большереченский район
Подпишитесь
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
Вчера, 19:26
Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
Сегодня, 05:42
Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги
Сегодня, 08:53
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
Сегодня, 08:25
Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада
Сегодня, 06:05
В селе в Омской области огонь дотла уничтожил 15 домов с хозпостройками
Сегодня, 11:50