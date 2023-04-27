В Омской области проверят соблюдение противопожарного режима после крупного пожара

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Прокуратура Омской области проверит соблюдения особого противопожарного режима из-за крупного пожара в селе Чистозерье Большереченского района, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
«Будут приняты меры по обеспечению соблюдения жилищных прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений», — рассказали в ведомстве.
По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Напомним, в Чистоозерье загорелась трава, а после огонь перекинулся на село. Пожар тушили 11 спасателей и 4 спецавтомобиля. К 15:36 возгорание удалось локализовать.