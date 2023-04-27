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В Омской области после возгорания сухой травы огонь перекинулся на село

27 апреля 2023, 10:56
Фото: ГУ МЧС по Омской области
В селе горит три здания
На данный момент, по информации экстренных служб, огнем охвачены 3 строения.

В Большереченском районе Омской области в данный момент спасатели работают на месте пожара в селе Чистоозерье, где после возгорания сухой растительности огонь перекинулся на населенный пункт.

«В селе горит сухая трава и три строения. Сообщение о возгорании поступило в 11:03», - сообщили в ГУ МЧС по Омской области.  

На тушении этого пожара работает 11 спасателей и 4 спецавтомобиля, еще один, а также трактор и мотопомпа ликвидируют возгорание травы.

Как выяснил Город55, пока что неизвестно, что за здания охвачены огнем и были ли они жилыми. 

К 15:36 возгорание удалось локализовать. 

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#Василий Попов#Пожары#ЧП#Общество#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омск#Омская область#Россия
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