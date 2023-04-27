В Омской области после возгорания сухой травы огонь перекинулся на село

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Большереченском районе Омской области в данный момент спасатели работают на месте пожара в селе Чистоозерье, где после возгорания сухой растительности огонь перекинулся на населенный пункт.
«В селе горит сухая трава и три строения. Сообщение о возгорании поступило в 11:03», - сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
На тушении этого пожара работает 11 спасателей и 4 спецавтомобиля, еще один, а также трактор и мотопомпа ликвидируют возгорание травы.
Как выяснил Город55, пока что неизвестно, что за здания охвачены огнем и были ли они жилыми.
К 15:36 возгорание удалось локализовать.