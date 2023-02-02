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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 07:55

Эвакуировались 700 человек. В омском педуниверситете сработала пожарная сигнализация

2 февраля 2023, 06:53
Фото: Город55

В омском университете эвакуировались семьсот студентов из-за сработавшей сигнализации

На место происшествия отправили 7 пожарных расчетов и 35 человек личного состава.

Сегодня утром, 2 февраля, из корпуса Омского педагогического университета эвакуировались семьсот студентов. Причина - сработавшая пожарная сигнализация. Корреспондент Города55 заметил на месте происшествия несколько пожарных расчетов, в том числе с автолестницей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«В 11:36 поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация учебном заведении. От МЧС России к месту было направлено семь единиц техники и 35 человек личного состава. Эвакуировались самостоятельно 700 обучающихся и 180 человек персонала. Признаков пожара не обнаружено», — сообщили в МЧС.

На прошлой неделе из-за задымления в школе на улице Магистральной самостоятельно эвакуировались 460 учеников. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Никто не пострадал.

В Омске загорелась школа. 460 детей эвакуировались самостоятельно
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#Евгений Игишев#ГУ МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Пожарные#Пожарные машины#Происшествия#Омск#Омская область
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