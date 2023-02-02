Эвакуировались 700 человек. В омском педуниверситете сработала пожарная сигнализация

Сегодня утром, 2 февраля, из корпуса Омского педагогического университета эвакуировались семьсот студентов. Причина - сработавшая пожарная сигнализация. Корреспондент Города55 заметил на месте происшествия несколько пожарных расчетов, в том числе с автолестницей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.