Эвакуировались 700 человек. В омском педуниверситете сработала пожарная сигнализация

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 07:55
Сегодня утром, 2 февраля, из корпуса Омского педагогического университета эвакуировались семьсот студентов. Причина - сработавшая пожарная сигнализация. Корреспондент Города55 заметил на месте происшествия несколько пожарных расчетов, в том числе с автолестницей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
«В 11:36 поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация учебном заведении. От МЧС России к месту было направлено семь единиц техники и 35 человек личного состава. Эвакуировались самостоятельно 700 обучающихся и 180 человек персонала. Признаков пожара не обнаружено», — сообщили в МЧС.
На прошлой неделе из-за задымления в школе на улице Магистральной самостоятельно эвакуировались 460 учеников. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Никто не пострадал.