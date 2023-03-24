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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Омичей успокоили по поводу массового скопления силовиков и медиков у «Континента»

24 марта 2023, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация
Омичи выказали в соцсетях беспокойство по поводу командно-штабных учений. Людей испугало большое количество автомобилей разных ведомств и «перестрелка».

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео от очевидца, который заснял ОМОН на парковке у «Континента». Омичи в комментариях поделились наблюдениями о том, что в сторону Левобережья проезжали несколько колонн автомобилей Росгвардии и полиции. Писали и о «перестрелке». Позже в комментариях добавились видео с автомобилями скорой помощи.

Паниковать омичам не нужно. Скопление силовиков и медиков происходило из-за контртеррористических учений, организованных УФСБ Омской области. Учения запланированы на 23 и 24 марта в Кировском округе и Омском районе.

Фото: скриншот видео Инцидент Омск
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#Дарья Зыкова#Омск#Учения#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Происшествия#Новости#ОМОН#Скорая помощь#Полиция
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