Омичей успокоили по поводу массового скопления силовиков и медиков у «Континента»

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео от очевидца, который заснял ОМОН на парковке у «Континента». Омичи в комментариях поделились наблюдениями о том, что в сторону Левобережья проезжали несколько колонн автомобилей Росгвардии и полиции. Писали и о «перестрелке». Позже в комментариях добавились видео с автомобилями скорой помощи.