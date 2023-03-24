Омичей успокоили по поводу массового скопления силовиков и медиков у «Континента»

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали видео от очевидца, который заснял ОМОН на парковке у «Континента». Омичи в комментариях поделились наблюдениями о том, что в сторону Левобережья проезжали несколько колонн автомобилей Росгвардии и полиции. Писали и о «перестрелке». Позже в комментариях добавились видео с автомобилями скорой помощи.
Паниковать омичам не нужно. Скопление силовиков и медиков происходило из-за контртеррористических учений, организованных УФСБ Омской области. Учения запланированы на 23 и 24 марта в Кировском округе и Омском районе.