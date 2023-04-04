Без паники. В Омске реконструируют вооруженное нападение на школу

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В омской гимназии №84 завтра, 5 апреля, учебный процесс прервут съемки социального ролика о вооруженном нападении на школу. Как рассказала официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак, в ролике омичам покажут, как действовать в такой небезопасной ситуации.
Для съемки ролика в гимназии пройдут своего рода учения: городской департамент образования согласовал ненастоящее нападение на гимназию №84.
В ролике отразят не только само «нападение» на школу и ликвидацию стрелка, но и покажут, как действовать детям и персоналу в учебном заведении.
Омичей, в особенности родителей учеников гимназии, просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к съемкам социально значимого ролика.