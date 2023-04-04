Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Изображение материала

Без паники. В Омске реконструируют вооруженное нападение на школу

4 апреля 2023, 09:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили о ненастоящем нападении на школу

Сотрудники регионального УФСБ снимут ролик об общественной безопасности.

В омской гимназии №84 завтра, 5 апреля, учебный процесс прервут съемки социального ролика о вооруженном нападении на школу. Как рассказала официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак, в ролике омичам покажут, как действовать в такой небезопасной ситуации.

Для съемки ролика в гимназии пройдут своего рода учения: городской департамент образования согласовал ненастоящее нападение на гимназию №84.

В ролике отразят не только само «нападение» на школу и ликвидацию стрелка, но и покажут, как действовать детям и персоналу в учебном заведении.

Омичей, в особенности родителей учеников гимназии, просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к съемкам социально значимого ролика.

Эвакуировались 700 человек. В омском педуниверситете сработала пожарная сигнализация
Узнать подробнее
#Город#УФСБ Омской области#УФСБ#Фильм#Реклама#Социальная реклама#Новости#Омская область#Ольга Акамова
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Сегодня, 10:00
Помощь из Дубая. Мусульманам Омска передали теплые вещи из Арабских Эмиратов
Сегодня, 09:45
Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
Вчера, 12:00
«Омскоблавтотранс» собирается обанкротить собрат из Большеречья
Сегодня, 09:01
С Урала и с Ямала: первые три дня двух врио губернатора Омской области
Сегодня, 06:16
Назначен новый глава Кормиловского района Омской области
Сегодня, 09:52