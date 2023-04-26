В Омске не нашли подрядчика для нанесения дорожной разметки за 10 миллионов

Торги в связи с этим признаны не состоявшимися. Начальная цена контракта составила 10,5 млн рублей. Обновить дорожную разметку планировалось до 31 июля. Площадь работ по одной заявке при этом составляла бы не более 14000 кв. м. На дорогах к середине лета должна была появиться свежая разметка из термопластика, белой и желтой эмали.