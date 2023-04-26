Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Изображение материала

В Омске не нашли подрядчика для нанесения дорожной разметки за 10 миллионов

26 апреля 2023, 04:03
Фото: Город55
иллюстрация
Тем не менее в городе уже работает одна подрядная организация.

Сотрудники «Управления хозяйства и благоустройства» организовали 11 апреля аукцион по удалению старой дорожной разметки и нанесению новой на городских улицах. У подрядчиков было время подать заявки до 19 апреля, однако никто не изъявил желание выполнить работы.

Торги в связи с этим признаны не состоявшимися. Начальная цена контракта составила 10,5 млн рублей. Обновить дорожную разметку планировалось до 31 июля. Площадь работ по одной заявке при этом составляла бы не более 14000 кв. м. На дорогах к середине лета должна была появиться свежая разметка из термопластика, белой и желтой эмали.

До этого, согласно данным госзакупок, УДХБ заключило два контракта на нанесение дорожной разметки с индивидуальным предпринимателем из Свердловской области Леонидом Сергеевым на сумму три млн рублей каждый. Подрядчик должен был приступить к работе вчера, 25 апреля. Выполнить условия договоров он обязан до 31 июля.

Ранее врио губернатора Виталий Хоценко говорил о жалобах горожан на плохую дорожную разметку. После обращений в городе организовали соответствующие работы. К обновлению разметки приступили на дорогах по улицам Транссибирской, 60 лет Победы, Маршала Жукова, 70 лет Октября и на Фрунзенском мосту.

Омичам рассказали, на каких улицах перекроют движение из-за ремонта дорог
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Дорожная разметка#Подрядчик#Аукцион#Контракт#Город#Строительство#Новости#Омск
Подпишитесь
Обойдемся без шествия. В Омске отменили первомайскую демонстрацию
Сегодня, 03:03
В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 05:11
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
«Заработали фонтаны». В Омске из-под земли вышел столп кипятка
Сегодня, 04:34
Боб Хартли может вновь вернуться на пост главного тренера омского «Авангарда»
Сегодня, 04:07
Завидная доля
Сегодня, 03:08