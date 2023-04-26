В Омске не нашли подрядчика для нанесения дорожной разметки за 10 миллионов

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Сотрудники «Управления хозяйства и благоустройства» организовали 11 апреля аукцион по удалению старой дорожной разметки и нанесению новой на городских улицах. У подрядчиков было время подать заявки до 19 апреля, однако никто не изъявил желание выполнить работы.
Торги в связи с этим признаны не состоявшимися. Начальная цена контракта составила 10,5 млн рублей. Обновить дорожную разметку планировалось до 31 июля. Площадь работ по одной заявке при этом составляла бы не более 14000 кв. м. На дорогах к середине лета должна была появиться свежая разметка из термопластика, белой и желтой эмали.
До этого, согласно данным госзакупок, УДХБ заключило два контракта на нанесение дорожной разметки с индивидуальным предпринимателем из Свердловской области Леонидом Сергеевым на сумму три млн рублей каждый. Подрядчик должен был приступить к работе вчера, 25 апреля. Выполнить условия договоров он обязан до 31 июля.
Ранее врио губернатора Виталий Хоценко говорил о жалобах горожан на плохую дорожную разметку. После обращений в городе организовали соответствующие работы. К обновлению разметки приступили на дорогах по улицам Транссибирской, 60 лет Победы, Маршала Жукова, 70 лет Октября и на Фрунзенском мосту.