«Мог и шею свернуть». В Омске из окна едва не выпал маленький ребенок

В сентябре прошлого года на улице 5-й Армии ребенок выпал из окна и погиб. Мама мальчика отвлеклась на его 5-летнего брата и вышла из комнаты. В это время ребенок залез на подоконник с помощью детского велосипеда, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Мальчика увезли в больницу, но он скончался от полученных травм.