«Мог и шею свернуть». В Омске из окна едва не выпал маленький ребенок

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Омичи в Октябрьском округе обратили внимание на маленького ребенка, который едва не выпал из окна дома. Пост с подробностями появился в группе «Инцидент Омск» сегодня, 25 апреля.
«Сегодня в первом часу дня наблюдали такую картину, около наркодиспансера на Космическом проспекте 22, в окне стоял ребенок лет 4-х, сначала в футболке, а потом разделся, в одних трусиках, а на улице ветер. Мало того, что он заболеет, так еще и один на окне. Хоть и первый этаж, это ужасно. Не дай бог, он мог выпасть, шею свернуть или хуже. Когда мы с мужем подошли и попросили позвать взрослых, никто не подошел. Видно только, что телевизор шел и кто-то возмущался», — рассказала омичка, пожелавшая остаться анонимной.
Автор поста также задается вопросом куда смотрят органы опеки.
В сентябре прошлого года на улице 5-й Армии ребенок выпал из окна и погиб. Мама мальчика отвлеклась на его 5-летнего брата и вышла из комнаты. В это время ребенок залез на подоконник с помощью детского велосипеда, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Мальчика увезли в больницу, но он скончался от полученных травм.