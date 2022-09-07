Выпал из окна. В Омске трагически погиб трехлетний ребенок

Мама мальчика отвлеклась на его 5-летнего брата и вышла из комнаты. В это время ребенок залез на подоконник с помощью детского велосипеда, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Мальчика увезли в больницу, но он скончался пот полученных травм.