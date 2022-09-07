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Выпал из окна. В Омске трагически погиб трехлетний ребенок

7 сентября 07:19
Фото: 1MI

В Омске из окна выпал трехлетний ребенок и погиб

Ребенок открыл окно и облокотился на москитную сетку, когда остался в комнате один.

Вчера, 6 сентября, в Омске погиб 3-летний ребенок. Трагедия произошла вечером около 18:30 в доме на улице 5-й Армии. Ребенок выпал из окна, когда играл в комнате родителей.

Мама мальчика отвлеклась на его 5-летнего брата и вышла из комнаты. В это время ребенок залез на подоконник с помощью детского велосипеда, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Мальчика увезли в больницу, но он скончался пот полученных травм.

В момент трагедии отца ребенка был на работе. Примечательно, что ограничители установлены на всех окнах кроме того, что находится в спальне родителей из-за особенности конструкции. Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Следственный комитет России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Уголовное дело#Следственный комитет#Ребенок
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