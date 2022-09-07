Выпал из окна. В Омске трагически погиб трехлетний ребенок

Вчера, 6 сентября, в Омске погиб 3-летний ребенок. Трагедия произошла вечером около 18:30 в доме на улице 5-й Армии. Ребенок выпал из окна, когда играл в комнате родителей.
Мама мальчика отвлеклась на его 5-летнего брата и вышла из комнаты. В это время ребенок залез на подоконник с помощью детского велосипеда, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Мальчика увезли в больницу, но он скончался пот полученных травм.
В момент трагедии отца ребенка был на работе. Примечательно, что ограничители установлены на всех окнах кроме того, что находится в спальне родителей из-за особенности конструкции. Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».