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Может снести крышу. Омичей предупредили о шквалистом ветре

24 апреля 2023, 11:39
Фото: 1MI
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Спасатели рекомендуют омичам быть осторожными при сильном ветре

25 апреля в Омской области ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду.

МЧС предупредило омичей о сильном ветре и рекомендовало соблюдать правила безопасности. 25 апреля, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду.

«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Парковку автомобилей осуществляйте в отдалении от них. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», — сообщили спасатели.

Напомним, что в ближайшие дни в Омской области ожидается по-летнему теплая, но при этом ветряная, погода. Температура воздуха днем прогреется до 24 градусов.

По-летнему тепло. В Омске к середине недели ожидают повышение температуры до +24°
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#Евгений Игишев#Погода#Ветер#Штормовой ветер#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Спасатели#Город#Общество#Омск#Омская область
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