Может снести крышу. Омичей предупредили о шквалистом ветре

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
МЧС предупредило омичей о сильном ветре и рекомендовало соблюдать правила безопасности. 25 апреля, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду.
«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Парковку автомобилей осуществляйте в отдалении от них. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», — сообщили спасатели.
Напомним, что в ближайшие дни в Омской области ожидается по-летнему теплая, но при этом ветряная, погода. Температура воздуха днем прогреется до 24 градусов.