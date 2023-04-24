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По-летнему тепло. В Омске к середине недели ожидают повышение температуры до +24°

24 апреля 2023, 06:46
Фото: 1MI
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В Омскую область придет по-летнему теплая погода

Но сохранится порывистый ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области в ближайшие дни ожидается теплая и ветренная погода. Во вторник, 25 апреля, осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит -3…+2°, при прояснении до -8°, днем воздух прогреется до +14…+19°.

В среду, 26 апреля, без существенных осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с,
днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +3…+8°, днем +18…+23°.

В четверг характер погоды существенно не изменится, лишь местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +5…+10°, днем +19…+24°.

В региональном МЧС просят омичей просят соблюдать осторожность из-за сильного ветра. К предупреждениям спасателей присоединилась и мэрия. Чиновники говорят об увеличении рисков техногенных пожаров в частном секторе, коммунальных и энергетических аварий, нарушений транспортного движения.

Штормовое предупреждение. В Омске опасаются пожаров и аварий
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