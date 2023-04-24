По-летнему тепло. В Омске к середине недели ожидают повышение температуры до +24°

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области в ближайшие дни ожидается теплая и ветренная погода. Во вторник, 25 апреля, осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит -3…+2°, при прояснении до -8°, днем воздух прогреется до +14…+19°.