Омичка открыла купальный сезон — окунулась в озеро

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Очевидцы сообщают об открытии купального сезона в Омске. Смелая женщина окунулась в озеро в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
«Еще лед лежит, а она купается. Холодно же», — говорит автор поста в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области».
Омичка сняла происходящее на видео: женщина пробыла в воде около минуты, за это время успела полностью окунуться в ледяную воду. Поступок привлек внимание окружающих. Подчеркнем, они были тепло одеты — по погоде.
Ранее мы рассказывали о трех мужчинах, которые отправились на льдине в плавание по Иртышу.