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Омичка открыла купальный сезон — окунулась в озеро

23 апреля 2023, 12:31
Фото: 1MI
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Очевидцы сняли все на камеру.

Очевидцы сообщают об открытии купального сезона в Омске. Смелая женщина окунулась в озеро в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

«Еще лед лежит, а она купается. Холодно же», — говорит автор поста в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области».

Омичка сняла происходящее на видео: женщина пробыла в воде около минуты, за это время успела полностью окунуться в ледяную воду. Поступок привлек внимание окружающих. Подчеркнем, они были тепло одеты — по погоде.

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Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Ранее мы рассказывали о трех мужчинах, которые отправились на льдине в плавание по Иртышу.

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#Купальный сезон#Омичи#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск
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