Штормовое предупреждение. В Омск опасаются пожаров и аварий

24 апреля ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. Омичам советуют не находится близ линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, не парковать рядом автомобили. Также не стоит оставлять детей без присмотра. Необходимо осторожно обращаться с источниками открытого огня: спичками и окурками.