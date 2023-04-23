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Штормовое предупреждение. В Омск опасаются пожаров и аварий

23 апреля 2023, 09:07
Фото: 1MI
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В Омской области объявлено штормовое предупреждение

К жителям региона обратились спасатели и чиновники.

Омичей просят соблюдать осторожность из-за сильного ветра. Со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС к жителям региона обратились сотрудники МЧС.

24 апреля ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. Омичам советуют не находится близ линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, не парковать рядом автомобили. Также не стоит оставлять детей без присмотра. Необходимо осторожно обращаться с источниками открытого огня: спичками и окурками.

По данным Города55, на телефоны омичей приходят СМС-оповещения о запрете разведения костров и сжигания мусора из-за сильного ветра. Подробный прогноз погоды мы публиковали ранее:

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Омичей ждут сильный ветер и дожди
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К предупреждениям спасателей присоединилась и мэрия. Чиновники говорят об увеличении рисков техногенных пожаров в частном секторе, коммунальных и энергетических аварий, нарушений транспортного движения.

В случае чрезвычайных ситуаций из-за погоды можно обращаться в МЧС: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.

#Погода#Ветер#Предупреждение#Штормовое предупреждение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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