Штормовое предупреждение. В Омск опасаются пожаров и аварий

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Омичей просят соблюдать осторожность из-за сильного ветра. Со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС к жителям региона обратились сотрудники МЧС.
24 апреля ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду. Омичам советуют не находится близ линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, не парковать рядом автомобили. Также не стоит оставлять детей без присмотра. Необходимо осторожно обращаться с источниками открытого огня: спичками и окурками.
По данным Города55, на телефоны омичей приходят СМС-оповещения о запрете разведения костров и сжигания мусора из-за сильного ветра. Подробный прогноз погоды мы публиковали ранее:
К предупреждениям спасателей присоединилась и мэрия. Чиновники говорят об увеличении рисков техногенных пожаров в частном секторе, коммунальных и энергетических аварий, нарушений транспортного движения.
В случае чрезвычайных ситуаций из-за погоды можно обращаться в МЧС: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.