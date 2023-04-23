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Трое на льдине и без собаки. Омичи совершили сомнительную выходку

23 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI
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Трое омичей сплавлялись по Иртышу на льдине

У горожан разделилось мнение о произошедшем.

В социальных сетях появился пост с фотографией. На снимке — трое взрослых мужчин стоят на льдине на Иртыше. До берега недалеко, но риски есть.

«Герои сегодняшнего дня», — подписал фото автор в группе «ЧП Омск». Действительно ли он считает «путешественников» героями или это была ирония, неясно.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

В комментариях половина пользователей осудили действия мужчин, мол, у сотрудников МЧС сейчас итак много работы. «Такие вызовы спасателей должны быть платными», — предложил один из местных жителей. Отметим, спецподразделения на место не выезжали. Часть комментаторов позабавила выходка омичей.

Ранее мы сообщали о спасении утопающего рыбака. Он провалился в полынью на Иртыше. Спасатели подоспели вовремя.

Спасение утопающего. Рыбак провалился под лед в центре Омска
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#Соцсети#Лед#Общество#Город#Новости#Омск#Иртыш
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