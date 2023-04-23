Трое на льдине и без собаки. Омичи совершили сомнительную выходку

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В социальных сетях появился пост с фотографией. На снимке — трое взрослых мужчин стоят на льдине на Иртыше. До берега недалеко, но риски есть.
«Герои сегодняшнего дня», — подписал фото автор в группе «ЧП Омск». Действительно ли он считает «путешественников» героями или это была ирония, неясно.
В комментариях половина пользователей осудили действия мужчин, мол, у сотрудников МЧС сейчас итак много работы. «Такие вызовы спасателей должны быть платными», — предложил один из местных жителей. Отметим, спецподразделения на место не выезжали. Часть комментаторов позабавила выходка омичей.
Ранее мы сообщали о спасении утопающего рыбака. Он провалился в полынью на Иртыше. Спасатели подоспели вовремя.