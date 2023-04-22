В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:46
В субботу, 22 апреля, Омск посетил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Как и писал Город55 ранее, план мероприятий его поездки включал вопросы газоснабжения и осмотр строительства одной школ.
Сначала Турчак вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым побывал в селе Новомосковка Омского района. Здесь дополнительно построили пять распределительных газопроводов, и жителей Новомосковки одних из первых начали подключать к природному топливу.
Следующим пунктом рабочей программы Андрея Турчака в Омске стало посещение строящейся школы на 1122 места на Космическом проспекте. Объект стоимостью 1,7 млрд рублей возводят в рамках нацпроекта «Образование». Компания «Строительные материалы Сибири» должна успеть завершить работу до конца 2023 года. Пока строительство ведется без отставаний по графику, однако Турчак и врио губернатора Виталий Хоценко поставили задачу нарастить темпы работы.
«Уверен, с приходом Виталия Павловича ситуация исправится. И работа над ошибками в Омской области будет проведена оперативно. Мы не имеем права людей обмануть. Надо все усилия и возможности консолидировать», — отметил секретарь генсовета партии «ЕР».
Омской области планируют оказать дополнительную финансовую поддержку при строительстве школ и детсадов под гарантии региона.
Добавим, что Виталий Хоценко анонсировал сегодня насыщенный рабочий день. Видимо, помимо Новомосковки и школы на Космическом стоит ожидать посещения и других ключевых объектов для региона.