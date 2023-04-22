Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Изображение материала

В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

22 апреля 2023, 09:42
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Вместе с врио губернатора Омской области Турчак уже успел обсудить вопросы газоснабжения и посетить одну из стройплощадок будущей школы.

В субботу, 22 апреля, Омск посетил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Как и писал Город55 ранее, план мероприятий его поездки включал вопросы газоснабжения и осмотр строительства одной школ.

Сначала Турчак вместе с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым побывал в селе Новомосковка Омского района. Здесь дополнительно построили пять распределительных газопроводов, и жителей Новомосковки одних из первых начали подключать к природному топливу.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Следующим пунктом рабочей программы Андрея Турчака в Омске стало посещение строящейся школы на 1122 места на Космическом проспекте. Объект стоимостью 1,7 млрд рублей возводят в рамках нацпроекта «Образование». Компания «Строительные материалы Сибири» должна успеть завершить работу до конца 2023 года. Пока строительство ведется без отставаний по графику, однако Турчак и врио губернатора Виталий Хоценко поставили задачу нарастить темпы работы.

«Уверен, с приходом Виталия Павловича ситуация исправится. И работа над ошибками в Омской области будет проведена оперативно. Мы не имеем права людей обмануть. Надо все усилия и возможности консолидировать», — отметил секретарь генсовета партии «ЕР».
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Омской области планируют оказать дополнительную финансовую поддержку при строительстве школ и детсадов под гарантии региона.

Добавим, что Виталий Хоценко анонсировал сегодня насыщенный рабочий день. Видимо, помимо Новомосковки и школы на Космическом стоит ожидать посещения и других ключевых объектов для региона.

Хоценко вместе с Турчаком поучаствовал в подключении к газу жителей Омского района
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Рабочий визит#Врио губернатора Омской области#Политика#Строительство#Общество#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Андрей Турчак
Подпишитесь
Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском
Вчера, 07:23
Глава омского Госстройнадзора Скоробогатько не прошел согласование у Хоценко
Вчера, 13:10
Масочный режим — все. Омский Роспотребнадзор отменил действующие ограничения
Сегодня, 04:18
Едва не попрощалась с жизнью. Медики рассказали о спасении омички, пострадавшей в ДТП
Сегодня, 04:59
В Омске возле столетней водонапорной башни запретили строительство и земляные работы
Сегодня, 05:48