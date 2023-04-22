В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Следующим пунктом рабочей программы Андрея Турчака в Омске стало посещение строящейся школы на 1122 места на Космическом проспекте. Объект стоимостью 1,7 млрд рублей возводят в рамках нацпроекта «Образование». Компания «Строительные материалы Сибири» должна успеть завершить работу до конца 2023 года. Пока строительство ведется без отставаний по графику, однако Турчак и врио губернатора Виталий Хоценко поставили задачу нарастить темпы работы.