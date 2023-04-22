Хоценко вместе с Турчаком поучаствовал в подключении к газу жителей Омского района

Хоценко отметил, что в Омской области процент газификации составляет свыше 52%. При этом жители могут рассчитывать на меры поддержки: в Омске на домовладение платят до 212 тысяч рублей, в районах размер компенсации для льготных категорий составляет 130 тысяч рублей.