Хоценко вместе с Турчаком поучаствовал в подключении к газу жителей Омского района

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В Омской области сегодня с рабочим визитом находятся секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Об их прибытии утром сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.
Все вместе они сегодня, 22 апреля, поучаствовали в символическом зажигании газа в горелке. Подключение к сетевому газу произошло в селе Новомосковка Омского района.
Хоценко отметил, что в Омской области процент газификации составляет свыше 52%. При этом жители могут рассчитывать на меры поддержки: в Омске на домовладение платят до 212 тысяч рублей, в районах размер компенсации для льготных категорий составляет 130 тысяч рублей.
Врио губернатора также поделился планами на сегодняшний день.
«Сегодня будет насыщенный день. Посетим много объектов, обсудим разные вопросы. Все они связаны с развитием нашей Омской области», — уточнил Виталий Хоценко.