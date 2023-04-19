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В Омске на выходных ожидают визит секретаря «Единой России» Андрея Турчака

19 апреля 2023, 10:05
Фото: Телеграм-канал Андрея Турчака
Он обсудит вопросы газоснабжения и поддержки участников СВО.

Как стало известно Городу55, на ближайших выходных, 22–23 апреля, в Омске ожидается визит секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Функционер посетит город в рамках рабочей поездки по Сибири, и в первую очередь обсудит с однопартийцами вопросы газоснабжения и поддержки участников спецоперации.

Также ожидается, что Турчак посетит одну из стройплощадок будущей школы в Омской области. Напомним, в конце февраля на селекторном совещании с «Единой Россией» Министр просвещения Сергей Кравцов раскритиковал Омскую область в части строительства школ. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак предложил Александру Буркову определиться в этих условиях с предвыборной программой и гарантиями гражданам, учитывая, какая поддержка оказывается «Единой Россией» региону. Но Бурков ушел с поста раньше срока.

Также, возможно, что Турчак заинтересуется вопросами строительства ФАПов в Омской области. В сельских районах региона планировалось построить 45 медицинских учреждений, но все контракты были расторгнуты по инициативе заказчика — регионального Министерства строительства.

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#Евгений Игишев#Андрей Турчак#Единая Россия#Общество#Город#Политика#Омск#Омская область
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