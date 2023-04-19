В Омске на выходных ожидают визит секретаря «Единой России» Андрея Турчака

Также ожидается, что Турчак посетит одну из стройплощадок будущей школы в Омской области. Напомним, в конце февраля на селекторном совещании с «Единой Россией» Министр просвещения Сергей Кравцов раскритиковал Омскую область в части строительства школ. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак предложил Александру Буркову определиться в этих условиях с предвыборной программой и гарантиями гражданам, учитывая, какая поддержка оказывается «Единой Россией» региону. Но Бурков ушел с поста раньше срока.