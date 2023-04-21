В Омске возле метромоста поменяли схему движения

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
На перекрестке улиц Булатова и Орджоникидзе с сегодняшнего дня, 21 апреля, изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации города. Нововведения должны снизить уровень пробок возле метромоста.
При движении по улице Булатова со стороны улицы Герцена в сторону метромоста теперь появился знак, который предписывает ехать:
— с первой полосы — прямо и направо;
— со второй полосы — прямо;
— с третьей полосы — прямо и налево.
Также на перекрестке убрали секцию светофора, которая указывала на правый поворот с улицы Булатова на улицу Орджоникидзе. О возможных пешеходах водителей предупредит бело-лунная секция.
Месяц назад возле метромоста, но со стороны Левобережья, также изменили схему движения. В департаменте транспорта рассказали, что это позволит уменьшить пробки в центре города.