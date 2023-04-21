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Published Сегодня, 12:01

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В Омске возле метромоста поменяли схему движения

21 апреля 2023, 12:01
Фото: Администрация города Омска
Изменения коснулись перекрестка улиц Булатова и Орджоникидзе.

На перекрестке улиц Булатова и Орджоникидзе с сегодняшнего дня, 21 апреля, изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации города. Нововведения должны снизить уровень пробок возле метромоста.

При движении по улице Булатова со стороны улицы Герцена в сторону метромоста теперь появился знак, который предписывает ехать:

— с первой полосы — прямо и направо;
— со второй полосы — прямо;
— с третьей полосы — прямо и налево.

Также на перекрестке убрали секцию светофора, которая указывала на правый поворот с улицы Булатова на улицу Орджоникидзе. О возможных пешеходах водителей предупредит бело-лунная секция.

Месяц назад возле метромоста, но со стороны Левобережья, также изменили схему движения. В департаменте транспорта рассказали, что это позволит уменьшить пробки в центре города.

В Омске на одном из самых загруженных перекрестков поменяли схему движения
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#Евгений Игишев#Транспорт#Городской транспорт#Схема движения#Схема проезда#Светофор#Дорожный знак#Город#Общество#Омск
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