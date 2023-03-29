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В Омске на одном из самых загруженных перекрестков поменяли схему движения

29 марта 2023, 11:51
Фото: пресс-служба департамента транспорта омской мэрии
На перекрестке в центре Омска убрали секцию светофора и добавили знак.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с сегодняшнего дня изменилось движение через перекресток Фрунзе — Герцена. Изменения внесли для того, чтобы снизить плотность заторов на ул. Герцена при движении транспорта со стороны «Амура».

Перед перекрестком в сторону центра повесили новый знак: 5.15.1 «Направления движения по полосам». Теперь с крайней левой полосы можно ехать и прямо и налево одновременно, а с правой — только прямо. Закрыли секцию на светофоре, которая регулировала левый поворот с Герцена в сторону моста на Фрунзе. Вместо дополнительной секции будет просто гореть «зеленый». Длительность разрешающего сигнала увеличили с 15 секунд до 21.

В Омске старые светофоры дополнят светодиодными консолями. Публикуем адреса
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Дороги#Дорожное движение#Водители#Дептранс#Дорожные знаки#Пробки#Новости#Омск
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