В Омске на одном из самых загруженных перекрестков поменяли схему движения

Перед перекрестком в сторону центра повесили новый знак: 5.15.1 «Направления движения по полосам». Теперь с крайней левой полосы можно ехать и прямо и налево одновременно, а с правой — только прямо. Закрыли секцию на светофоре, которая регулировала левый поворот с Герцена в сторону моста на Фрунзе. Вместо дополнительной секции будет просто гореть «зеленый». Длительность разрешающего сигнала увеличили с 15 секунд до 21.