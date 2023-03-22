В Омске возле метромоста изменится схема движения транспорта

С 22 марта изменяется направление движения при следовании от улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева:

— движение прямо и поворот направо будет разрешен с первой полосы;

— поворот с улицы 3-я Енисейская налево на метромост будет разрешен со второй и третьей полос.