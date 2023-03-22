В Омске возле метромоста изменится схема движения транспорта

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Возле метромоста изменится схема движения, сообщили сегодня, 22 марта, в департаменте транспорта администрации Омска. В ведомстве рассказали, что это позволит уменьшить пробки в центре города.
С 22 марта изменяется направление движения при следовании от улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева:
— движение прямо и поворот направо будет разрешен с первой полосы;
— поворот с улицы 3-я Енисейская налево на метромост будет разрешен со второй и третьей полос.
С 24 марта изменится схема движения при съезде с метромоста в направлении улицы Красный Путь:
— с первой и со второй полос разрешен только поворот направо;
— с третьей полосы — движение прямо и поворот направо;
Ранее Город55 сообщал, что на подходе к Ленинградскому мосту с 23 марта до 30 июля ограничат движение. Это связано со строительством транспортной развязки по улице 3-я Островская.
С 10 марта на Ленинградской площади действуют новая схема движения. Также с 8 марта по Ленинградскому мосту запретили ездить грузовикам.