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В пятницу в Омске перекроют улицы для празднования Ураза-Байрам

19 апреля 2023, 08:47
Фото: Город55
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Ограничение введут рано утром.

В пятницу, 21 апреля, мусульмане будут прощаться с месяцем Рамадан, в течение которого держали строгий пост. В связи с организацией праздничного богослужения с утра в городе будут перекрыты несколько улиц.

Так, с 06:30 до 10:00 администрация закроет проезд по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Будет также запрещено парковаться в местах проведения мероприятий. Это ограничение введут для всех видов транспорта на время с 05:30 до 10:00.

Фото: Пресс-центр администрации Омска

Объехать участок можно по улицам по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия, предлагают в пресс-центре мэрии.

Ранее стало известно о перекрытии дорог в День поминовения усопших. Во вторник, 25 апреля, в городе частично перекроют движение. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00. Исключение сделают для общественного транспорта. Подробности — по ссылке ниже.

В Омске в Родительский день перекроют часть улиц в центре города
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#Алина Ясинская#Перекрытие дорог#Ураза байрам#Богослужение#Дороги#Транспорт#Город#Общество#Новости#Омск
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