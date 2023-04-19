В пятницу в Омске перекроют улицы для празднования Ураза-Байрам

Так, с 06:30 до 10:00 администрация закроет проезд по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Будет также запрещено парковаться в местах проведения мероприятий. Это ограничение введут для всех видов транспорта на время с 05:30 до 10:00.