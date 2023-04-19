В пятницу в Омске перекроют улицы для празднования Ураза-Байрам

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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В пятницу, 21 апреля, мусульмане будут прощаться с месяцем Рамадан, в течение которого держали строгий пост. В связи с организацией праздничного богослужения с утра в городе будут перекрыты несколько улиц.
Так, с 06:30 до 10:00 администрация закроет проезд по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Будет также запрещено парковаться в местах проведения мероприятий. Это ограничение введут для всех видов транспорта на время с 05:30 до 10:00.
Объехать участок можно по улицам по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия, предлагают в пресс-центре мэрии.
Ранее стало известно о перекрытии дорог в День поминовения усопших. Во вторник, 25 апреля, в городе частично перекроют движение. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00. Исключение сделают для общественного транспорта. Подробности — по ссылке ниже.