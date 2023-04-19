В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

В Омске по адресу улица Некрасова, 3 откроется региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом рассказал сегодня, 19 апреля, в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.