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В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

19 апреля 2023, 09:05
Фото: Телеграмм-канал Виталия Хоценко
В помещении предстоит сделать ремонт
Он будет работать по принципу МФЦ.

В Омске по адресу улица Некрасова, 3 откроется региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом рассказал сегодня, 19 апреля, в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Уже выбрали помещение, ремонт начали. Фонд будет работать по принципу МФЦ, но для ветеранов СВО. Здесь будут оказываться все необходимые услуги: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы люди получали ту услугу, которая им необходима», — сообщил Хоценко.

Создать фонд помощи участникам СВО в регионах распорядился Владимир Путин в конце февраля в своем обращении к Федеральному собранию.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких. Каждая семья участника спецоперации должна быть окружена заботой», — отметил президент.
Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО
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#Евгений Игишев#Спецоперация#Сво#Фонд#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Город#Общество#Омск#Омская область
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