В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Омске по адресу улица Некрасова, 3 откроется региональное отделение государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом рассказал сегодня, 19 апреля, в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Уже выбрали помещение, ремонт начали. Фонд будет работать по принципу МФЦ, но для ветеранов СВО. Здесь будут оказываться все необходимые услуги: справки, документы, льготы, сопровождение. Человеку не нужно будет никуда ходить. Будут работать соцработники, социальные координаторы, психологи и юристы, которые помогут собрать все документы и максимально сделать так, чтобы люди получали ту услугу, которая им необходима», — сообщил Хоценко.
Создать фонд помощи участникам СВО в регионах распорядился Владимир Путин в конце февраля в своем обращении к Федеральному собранию.
«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких. Каждая семья участника спецоперации должна быть окружена заботой», — отметил президент.