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Падение мировых фондовых рынков: как это повлияет на владельцев российских акций
6 августа, 06:03
Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»
Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.
2 июня, 06:15
В Омске в сквере напротив ОмГУПСа этим летом планируют установить памятник Кутилову
10 января, 04:33
2023
В Омске одобрили проект строительства проблемного долгостроя по улице 70 лет Октября
3 мая 2023, 07:04
В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
Он будет работать по принципу МФЦ.
19 апреля 2023, 09:05
Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО
Президент распорядился в 2023 году создать фонд государственной помощи и закрепить социального работника за семьями участников спецоперации.
21 февраля 2023, 09:56
Омское отделение обновленного фонда Соцстрахования РФ возглавила Ольга Ступичева
До назначения она возглавляла региональное отделение Пенсионного фонда России.
12 января 2023, 06:13

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