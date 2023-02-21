Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Во врем послания к Федеральному собранию Владимир Путин поручил создать государственный фонд персональной помощи семьям военнослужащих в СВО.
«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких. Каждая семья участника спецоперации должна быть окружена заботой», — отметил президент.
Он поручил до конца года во всех регионах создать специальный фонд, который будет координировать предоставление поддержки семьям мобилизованных, и попросил правительство совместно с регионами решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки. Чтобы за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном был закреплен свой социальный работник.