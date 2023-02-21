Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО

Он поручил до конца года во всех регионах создать специальный фонд, который будет координировать предоставление поддержки семьям мобилизованных, и попросил правительство совместно с регионами решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки. Чтобы за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном был закреплен свой социальный работник.