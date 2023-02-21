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Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО

21 февраля 2023, 09:56
Фото: скриншот трансляции russian.rt.com
Президент распорядился в 2023 году создать фонд государственной помощи и закрепить социального работника за семьями участников спецоперации.

Во врем послания к Федеральному собранию Владимир Путин поручил создать государственный фонд персональной помощи семьям военнослужащих в СВО.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие близких. Каждая семья участника спецоперации должна быть окружена заботой», — отметил президент.

Он поручил до конца года во всех регионах создать специальный фонд, который будет координировать предоставление поддержки семьям мобилизованных, и попросил правительство совместно с регионами решить все организационные вопросы в кратчайшие сроки. Чтобы за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном был закреплен свой социальный работник.

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#Владимир Путин#Послание Федеральному собранию#Президент#Сво#Поручения#Ветераны#Меры поддержки#Фонд#Общество#Новости#Россия#Омская область#Дарья Зыкова
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