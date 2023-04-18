На других макетах представлены снимки Макса Альперта, Евгения Тиханова и Бориса Кудоярова. Фотографии «пропитаны силой, гордостью и духом момента», отметили в пресс-службе администрации. На этих баннерах, как и на посвященном Омску, местные жители и гости города будут видеть цепляющие цитаты тех, кто застал тяжелое военное время.