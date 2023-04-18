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В Омске утвердили стиль оформления города ко Дню Победы

18 апреля 2023, 05:25
Фото: Город55
Горадминистрация показала, как будут выглядеть украшения к 9 Мая.

К празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне город будут украшать несколько больших баннеров. В основу дизайнеры взяли знаменитые фотографии, сделанные во времена войны. Один из макетов решено посвятить Омску и его жителям.

Снимок, сделанный в июне 1945 года, иллюстрирует встречу демобилизованных солдат на железнодорожном вокзале. Рядом с изображением выведены строки из поэмы «Реквием», которую написал Роберт Рождественский. Баннер будет гласить: «Во имя живущих – Победа!».

Фото: пресс-центр администрации Омска

На других макетах представлены снимки Макса Альперта, Евгения Тиханова и Бориса Кудоярова. Фотографии «пропитаны силой, гордостью и духом момента», отметили в пресс-службе администрации. На этих баннерах, как и на посвященном Омску, местные жители и гости города будут видеть цепляющие цитаты тех, кто застал тяжелое военное время.

По традиции базой для дизайна стали красная звезда и георгиевская лента, а основными цветами выбраны красный, черный и оранжевый. Украсят ко Дню Победы в Омске также фонарные столбы и торговые павильоны. К празднику со свежим дизайном будут готовы почтовые конверты и поздравительные открытки.

Ранее стало известно, что Омская область закупит к 9 Мая георгиевские ленточки. На это власти готовы выделить 800 тыс рублей. На праздничный салют потратят 3 млн рублей. Компания «Пиротехнический двор» будет запускать фейерверк сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Представление продлится 10 минут. Шоу начнется в 22:00.

«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
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#Алина Ясинская#9 мая#День Победы#Оформление#Общество#Город#Новости#Омск
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