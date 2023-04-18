Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
К празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне город будут украшать несколько больших баннеров. В основу дизайнеры взяли знаменитые фотографии, сделанные во времена войны. Один из макетов решено посвятить Омску и его жителям.
Снимок, сделанный в июне 1945 года, иллюстрирует встречу демобилизованных солдат на железнодорожном вокзале. Рядом с изображением выведены строки из поэмы «Реквием», которую написал Роберт Рождественский. Баннер будет гласить: «Во имя живущих – Победа!».
На других макетах представлены снимки Макса Альперта, Евгения Тиханова и Бориса Кудоярова. Фотографии «пропитаны силой, гордостью и духом момента», отметили в пресс-службе администрации. На этих баннерах, как и на посвященном Омску, местные жители и гости города будут видеть цепляющие цитаты тех, кто застал тяжелое военное время.
По традиции базой для дизайна стали красная звезда и георгиевская лента, а основными цветами выбраны красный, черный и оранжевый. Украсят ко Дню Победы в Омске также фонарные столбы и торговые павильоны. К празднику со свежим дизайном будут готовы почтовые конверты и поздравительные открытки.
Ранее стало известно, что Омская область закупит к 9 Мая георгиевские ленточки. На это власти готовы выделить 800 тыс рублей. На праздничный салют потратят 3 млн рублей. Компания «Пиротехнический двор» будет запускать фейерверк сразу из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Представление продлится 10 минут. Шоу начнется в 22:00.