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Оформление

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2024
Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей
23 апреля, 09:05
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
4 апреля, 06:38
2023
Кругом флаги и панно. Омичам показали, как будет украшен город к 307-летию
4 июля 2023, 04:53
В Омске на баннеры и флаги ко Дню города потратят 2,3 млн рублей
После завершения праздничных мероприятий подрядчику предстоит демонтировать все конструкции.
24 июня 2023, 11:49
В Омске утвердили стиль оформления города ко Дню Победы
Горадминистрация показала, как будут выглядеть украшения к 9 Мая.
18 апреля 2023, 05:25

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