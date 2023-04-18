В Иркутской области началась весенняя активность медведей в Прибайкальском нацпарке

В настоящее время, по региону разгуливают самцы, которые первыми поднимаются из берлог, пишет ФедералПресс. Самки с медвежатами присоединятся к ним чуть позже, через 2–3 недели. Специалисты напоминают, что чтобы не встретиться с хищниками, посетителям Прибайкальского национального парка необходимо не оставлять мусор и пищевые отходы на стоянках и по пути следования, чтобы не привлекать животных, которые могут начать «дежурить» на местах присутствия человека. Они также напоминают, что для безопасного передвижения по маршрутам необходимо обозначать себя звуком, например, разговором или стуком незакрепленного снаряжения.