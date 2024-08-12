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YouTube заблокировали: где смотреть «Синий трактор» и другие мультики малышам
12 августа, 07:56
Все массово скачивают VPN. Как россияне отреагировали на блокировку YouTube
9 августа, 07:54
YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга
8 августа, 09:16
В России приступили к блокировке YouTube: что думают об этом пользователи
5 августа, 09:23
В России планируют замедлить работу YouTube: чем это обернется для омичей
30 июля, 09:54
Российские звезды теряют подписчиков после «вынужденного» перехода на Rutube и VK
В качестве альтернативы популярные артисты переходят на отечественные сервисы, но там не удается достичь такой же популярности как на YouTube.
23 июля, 10:13
Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать аккаунты РФ на YouTube
На видеохостинге недоступны каналы, которые поддерживали спецоперацию и действия властей России.
16 июля, 12:42
Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ
12 июля, 07:51
2023
Омская группа «Грот» отыграет онлайн-концерт из-за срыва выступлений на площадках
В марте музыканты сообщили об отмене нескольких концертов из-за «давления со стороны ведомств».
18 апреля 2023, 12:23

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