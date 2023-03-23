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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Омская группа «ГРОТ» перенесла все мартовские концерты на осень

23 марта 2023, 11:15
Фото: 1MI
иллюстрация
Перед концертом в Перми на площадке отключили электричество. Музыканты отправились обратно в Омск.

В 2015 году песню «Дым» омской группы «Грот» признал экстремистской Саровский суд Нижегородской области. В октябре прошлого года омич получил штраф за публикацию этой запрещенной композиции в социальных сетях. Теперь омская группа и вовсе лишилась тура по России. Музыканты в официальном сообществе написали, что отправляются по домам.

Вчера стало известно, что группа отменила выступление в Тюмени. Сегодня выяснилось, что и на площадке в Перми омичам выступить не удалось.

«Директор клуба сказал, что ему весь день „звонили очень серьезные люди“, к вечеру здание клуба отрубили от электричества, позже организатор сказал, что к клубу подъезжали аж пять машин полиции», — сообщили музыканты у себя в соцсетях.

В результате, «Грот» отменили все мартовские концерты. Предварительно, их перенесли на осень.

«Из-за давления ведомств». Омская группа «ГРОТ» рассказала о срыве концертов
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#Дарья Зыкова#Омск#Новости#Общество#Отмена концерта#Музыканты#Перенос события#Выступление#Видео
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