Омская группа «ГРОТ» перенесла все мартовские концерты на осень

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В 2015 году песню «Дым» омской группы «Грот» признал экстремистской Саровский суд Нижегородской области. В октябре прошлого года омич получил штраф за публикацию этой запрещенной композиции в социальных сетях. Теперь омская группа и вовсе лишилась тура по России. Музыканты в официальном сообществе написали, что отправляются по домам.
Вчера стало известно, что группа отменила выступление в Тюмени. Сегодня выяснилось, что и на площадке в Перми омичам выступить не удалось.
«Директор клуба сказал, что ему весь день „звонили очень серьезные люди“, к вечеру здание клуба отрубили от электричества, позже организатор сказал, что к клубу подъезжали аж пять машин полиции», — сообщили музыканты у себя в соцсетях.
В результате, «Грот» отменили все мартовские концерты. Предварительно, их перенесли на осень.