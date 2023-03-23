Омская группа «ГРОТ» перенесла все мартовские концерты на осень

В 2015 году песню «Дым» омской группы «Грот» признал экстремистской Саровский суд Нижегородской области. В октябре прошлого года омич получил штраф за публикацию этой запрещенной композиции в социальных сетях. Теперь омская группа и вовсе лишилась тура по России. Музыканты в официальном сообществе написали, что отправляются по домам.