Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Изображение материала

Водитель погиб. В Омской области легковушка вылетела с дороги и опрокинулась

17 апреля 2023, 12:14
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области водитель погиб, вылетев на машине в кювет

ДТП произошло на автодороге Нижняя Омска — Локти.

В Нижнеомском районе сегодня, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии на автодороге Нижняя Омска-Локти поступило в дежурную часть в 16:10.

Полицейские установили, что 36-летний водитель «ИЖ Ода» не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Ранее Город55 сообщал, что в поселке Большие Поля в ДТП серьезно пострадал 42-летний мужчина. Он находится в одной из городских больниц:

Не осталось живого места. Омич вышел на дорогу и попал под колеса автомобиля
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Смерть#ДТП#Авария#Смертельная авария#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Вчера, 09:59
В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Сегодня, 07:43
Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Сегодня, 05:53
Омская макаронная фабрика увеличила прибыль в 4 раза, но дивиденды платить не будет
Сегодня, 10:25
В Большеречье на теплоходе за 510 руб. В Омске с мая начнется пассажирская навигация
Сегодня, 10:35
Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
Сегодня, 09:12