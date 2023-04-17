Водитель погиб. В Омской области легковушка вылетела с дороги и опрокинулась

Полицейские установили, что 36-летний водитель «ИЖ Ода» не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.



Полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии.