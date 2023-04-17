Водитель погиб. В Омской области легковушка вылетела с дороги и опрокинулась

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Нижнеомском районе сегодня, 17 апреля, произошло смертельное ДТП. Сообщение о происшествии на автодороге Нижняя Омска-Локти поступило в дежурную часть в 16:10.
Полицейские установили, что 36-летний водитель «ИЖ Ода» не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии.
Ранее Город55 сообщал, что в поселке Большие Поля в ДТП серьезно пострадал 42-летний мужчина. Он находится в одной из городских больниц: