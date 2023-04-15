Не осталось живого места. Омич вышел на дорогу и попал под колеса автомобиля

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Омске госавтоинспекторы выясняют все причины ДТП в поселке Большие Поля, где серьезно пострадал 42-летний мужчина.
«Предварительно, ночью 13 апреля около 02:10 на одной из улиц поселка 35-летний водитель автомобиля «Нива» сбил пешехода, который находился на дороге по непонятной причине», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
После наезда потерпевший выжил и в экстренном порядке на автомобиле скорой помощи был доставлен в одну из городских больниц.
«У пострадавшего диагностированы: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, закрытая травма головы, ушиб легких, множественные переломы ребер, переломы двух позвонков, ключицы, открытый перелом голени», - сообщил собеседник Города55.
Сейчас пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.