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На Северных в Омске на день отключат воду. Публикуем адреса

15 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI
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В Центральном округе Омска 17 апреля на весь день отключат воду

Сотрудники водоканала будут ремонтировать коммуникации.

В Центральном округе Омска в ближайший понедельник, 17 апреля, с 11:00 до 23:00 отключат воду. Сотрудники водоканала будут ремонтировать коммуникации по адресу улица 11-я Ремесленная, 24.

Под отключение попадают следующие дома:

1. Ул. 5я Северная, 193/2;
2. Ул. 5я Северная, 193;
3. Ул. 5я Северная, 191,193/1, 195, 197к1;
4. Ул. 17й Военный городок, 370;
5. Ул. 5я Северная, 193/3;
6. Ул. 7я Северная, 369;
7. Ул. 5я Северная, 192, 192/1;
8. Ул. 4я Северная, 180;
9. Ул. 5я Северная, 192а к1.

Ранее Город55 сообщала, что на следующей неделе жители Левобережья и Старого Кировска также останутся без воды. Подробнее об адресах и графике отключения можно узнать в нашем материале.

Жители левого берега Омска на время останутся без холодной воды
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#Вода#Холодная вода#Отключение воды#Водоканал#Город#Общество#Омск#Евгений Игишев
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