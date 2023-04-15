Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Центральном округе Омска в ближайший понедельник, 17 апреля, с 11:00 до 23:00 отключат воду. Сотрудники водоканала будут ремонтировать коммуникации по адресу улица 11-я Ремесленная, 24.
Под отключение попадают следующие дома:
1. Ул. 5я Северная, 193/2;
2. Ул. 5я Северная, 193;
3. Ул. 5я Северная, 191,193/1, 195, 197к1;
4. Ул. 17й Военный городок, 370;
5. Ул. 5я Северная, 193/3;
6. Ул. 7я Северная, 369;
7. Ул. 5я Северная, 192, 192/1;
8. Ул. 4я Северная, 180;
9. Ул. 5я Северная, 192а к1.
Ранее Город55 сообщала, что на следующей неделе жители Левобережья и Старого Кировска также останутся без воды. Подробнее об адресах и графике отключения можно узнать в нашем материале.