1. Ул. 5я Северная, 193/2;

2. Ул. 5я Северная, 193;

3. Ул. 5я Северная, 191,193/1, 195, 197к1;

4. Ул. 17й Военный городок, 370;

5. Ул. 5я Северная, 193/3;

6. Ул. 7я Северная, 369;

7. Ул. 5я Северная, 192, 192/1;

8. Ул. 4я Северная, 180;

9. Ул. 5я Северная, 192а к1.



Ранее Город55 сообщала, что на следующей неделе жители Левобережья и Старого Кировска также останутся без воды. Подробнее об адресах и графике отключения можно узнать в нашем материале.