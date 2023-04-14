Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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На водопроводе по улице Фугенфирова, 13, бригада будет делать переврезку, чтобы водоснабжение было более надежным. Во вторник, 18 апреля, с 10:00 до 20:00 в связи с этим отключат холодную воду в домах по улицам:
После, 20 числа, сотрудники «ОмскВодоканала» перейдут на водопровод по улице Володарского, 122. Там они заменят запорную арматуру. В течение всего дня, с 09:00 до 00:00, холодная вода будет отсутствовать в жилых домах и административных зданиях по адресам:
Напомним, что сегодня, 14 апреля, специалисты работают на износившемся участке водопровода, по которому идет подача воды к дачам в садовом товариществе «Омь». К 23:00 этого дня ремонт должны закончить.
До этого времени приостановлена подача холодной и горячей вод в поселки Большие поля, Степной по улице 40 лет Ракетных войск, частный сектор по улицам Новаторов и Смоленской. Под отключение попали и другие дома. Прочитать подробнее об этом можно по ссылке ниже.