До этого времени приостановлена подача холодной и горячей вод в поселки Большие поля, Степной по улице 40 лет Ракетных войск, частный сектор по улицам Новаторов и Смоленской. Под отключение попали и другие дома. Прочитать подробнее об этом можно по ссылке ниже.