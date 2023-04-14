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Жители левого берега Омска на время останутся без холодной воды

14 апреля 2023, 09:45
Фото: «Росводоканал Омск»

Омский водоканал анонсировал отключение воды на левом берегу

Рабочим «ОмскВодоканала» нужно провести плановые работы в Старом Кировске и на Левобережье.

На водопроводе по улице Фугенфирова, 13, бригада будет делать переврезку, чтобы водоснабжение было более надежным. Во вторник, 18 апреля, с 10:00 до 20:00 в связи с этим отключат холодную воду в домах по улицам:

  • ул. Фугенфирова, 11,13;
  • ул. Рокоссовского, 6.

После, 20 числа, сотрудники «ОмскВодоканала» перейдут на водопровод по улице Володарского, 122. Там они заменят запорную арматуру. В течение всего дня, с 09:00 до 00:00, холодная вода будет отсутствовать в жилых домах и административных зданиях по адресам:

  • ул. Володарского, 122;
  • ул. Авиагородок, 35;
  • ул. Седова, 57к1;
  • ВНС — 4006.

Напомним, что сегодня, 14 апреля, специалисты работают на износившемся участке водопровода, по которому идет подача воды к дачам в садовом товариществе «Омь». К 23:00 этого дня ремонт должны закончить.

До этого времени приостановлена подача холодной и горячей вод в поселки Большие поля, Степной по улице 40 лет Ракетных войск, частный сектор по улицам Новаторов и Смоленской. Под отключение попали и другие дома. Прочитать подробнее об этом можно по ссылке ниже.

В Амурском поселке Омска 14 апреля массово отключат воду. Адреса
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#Алина Ясинская#Отключение воды#Старый Кировск#Левобережье#Общество#Город#Новости#Омск
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