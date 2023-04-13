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«Малыш вовсю резвится». В конном клубе омичам показали недавно родившегося жеребенка

13 апреля 2023, 10:09
Фото: 1MI
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В Омске в конном клубе появился черно-белый жеребенок по кличке Бублик

Посмотреть на Бублика можно в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

В конном клубе «Карусель», расположенном в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ пополнение. Там в начале апреля появился на свет жеребенок Бублик.

«Прошла неделя с рождения маленького чуда, и мы спешим познакомить вас с ним. Встречайте, чудесный пегий жеребенок Бублик. Булочка прекрасно справляется с обязанностями мамочки, а малыш вовсю резвится и кушает теплое мамочкино молочко», — рассказали в конном клубе и опубликовали фотографии жеребенка.
Фото: Конный клуб "Карусель"

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#Евгений Игишев#Животное#Жеребенок#Лошадь#Парк 30-летия ВЛКСМ#Общество#Омск
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