«Малыш вовсю резвится». В конном клубе омичам показали недавно родившегося жеребенка

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В конном клубе «Карусель», расположенном в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ пополнение. Там в начале апреля появился на свет жеребенок Бублик.
«Прошла неделя с рождения маленького чуда, и мы спешим познакомить вас с ним. Встречайте, чудесный пегий жеребенок Бублик. Булочка прекрасно справляется с обязанностями мамочки, а малыш вовсю резвится и кушает теплое мамочкино молочко», — рассказали в конном клубе и опубликовали фотографии жеребенка.
Ранее Город55 рассказывал, что в Большереченском зоопарке появился новый постоялец - восьмимесячный лев по кличке Зевс. Животное привезли из Владивостока. Лев уже прошел карантин и готов радовать посетителей своим присутствием: