Зевс из Владивостока. В омском Большереченском зоопарке появился 8-месячный лев

Ранее Город55 сообщал, что в Большереченском зоопарке проснулись все медведи. Они отлично пережили зиму и теперь набирают вес. Последней в этом году проснулась заядлая засоня зоопарка — гималайская медведица Кроха. Она настолько не торопится по жизни, что с умиротворенным видом созидает окружающий мир, вдыхая запах пришедшей весны. В то же время ее сородичи, например, медведица Соня, уже вовсю резвятся и скачут по вольеру.