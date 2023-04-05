Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Изображение материала

Зевс из Владивостока. В омском Большереченском зоопарке появился 8-месячный лев

5 апреля 2023, 07:49
Фото: Большереченский зоопарк

В зоопарк Омской области привезли льва из Владивостока

Лев уже прошел карантин и готов радовать посетителей своим присутствием.

В Большереченском зоопарке появился новый питомец — 8-месячный лев по кличке Зевс. Животное привезли из Владивостока. Как рассказали сегодня, 5 апреля, в Большереченском зоопарке, лев уже прошел карантин и готов радовать посетителей своим присутствием.

«Прошу любить и жаловать — Зевс. Тот, кто не боится мороза и ветра. Тот, чей рев скоро раздастся по всем окрестностям Большеречья. Еще одним сокровищем стало больше. Малышу 8 месяцев. Дерзок и игрив. Фирменно реветь толком не умеет, зато рычит мастерски», — сообщили в Большереченском зоопарке и поделились фото и видео с новым жильцом зверинца.
Фото: Большереченский зоопарк

Ранее Город55 сообщал, что в Большереченском зоопарке проснулись все медведи. Они отлично пережили зиму и теперь набирают вес. Последней в этом году проснулась заядлая засоня зоопарка — гималайская медведица Кроха. Она настолько не торопится по жизни, что с умиротворенным видом созидает окружающий мир, вдыхая запах пришедшей весны. В то же время ее сородичи, например, медведица Соня, уже вовсю резвятся и скачут по вольеру.

Не время спать. В омском Большереченском зоопарке проснулись все медведи
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Лев#Зоопарк#Большереченский зоопарк#Большеречье#Животные#Зверинец#Омская область#Видео
Подпишитесь
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52