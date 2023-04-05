Зевс из Владивостока. В омском Большереченском зоопарке появился 8-месячный лев

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:54
В Большереченском зоопарке появился новый питомец — 8-месячный лев по кличке Зевс. Животное привезли из Владивостока. Как рассказали сегодня, 5 апреля, в Большереченском зоопарке, лев уже прошел карантин и готов радовать посетителей своим присутствием.
«Прошу любить и жаловать — Зевс. Тот, кто не боится мороза и ветра. Тот, чей рев скоро раздастся по всем окрестностям Большеречья. Еще одним сокровищем стало больше. Малышу 8 месяцев. Дерзок и игрив. Фирменно реветь толком не умеет, зато рычит мастерски», — сообщили в Большереченском зоопарке и поделились фото и видео с новым жильцом зверинца.
Ранее Город55 сообщал, что в Большереченском зоопарке проснулись все медведи. Они отлично пережили зиму и теперь набирают вес. Последней в этом году проснулась заядлая засоня зоопарка — гималайская медведица Кроха. Она настолько не торопится по жизни, что с умиротворенным видом созидает окружающий мир, вдыхая запах пришедшей весны. В то же время ее сородичи, например, медведица Соня, уже вовсю резвятся и скачут по вольеру.