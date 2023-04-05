Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Последней в этом году проснулась заядлая засоня зоопарка — гималайская медведица Кроха. Она настолько не торопится по жизни, что с умиротворенным видом созидает окружающий мир, вдыхая запах пришедшей весны. В то же время ее сородичи, например, медведица Соня, уже вовсю резвятся и скачут по вольеру.
Ранней «пташкой» стал гималаец Малыш, который бодрствует с конца февраля. Начинать весну он решил с акробатических маневров и тренировок с бревном, что доставляет неподдельную радость посетителям зоопарка, в особенности, конечно, детям. Малыш также разминает тело после спячки, забираясь на самую высокую точку своего вольера.
К слову, активный отдых предпочитает и белая медведица Забава. Когда снег полностью растает, ей наполнят бассейн. Она готова купаться целыми днями, так что очень ждет этого события.
Бурые медведи Макар, Маруся и Фома также отпрянули ото сна в марте. Теперь им предстоит добрать вес и вернуться в привычную форму. Работники зоопарка рассказали, что после спячки их нельзя сразу кормить тяжелой пищей. Так что в первые дни им давали больше овощей, молочных продуктов и легкие каши. На эту же «диету» посадили проснувшуюся недавно Кроху. Зоотехники и ветеринары ее уже осмотрели, чтобы убедиться, что она полностью здорова. Аппетит, говорят, у медведицы зверский.