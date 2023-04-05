Бурые медведи Макар, Маруся и Фома также отпрянули ото сна в марте. Теперь им предстоит добрать вес и вернуться в привычную форму. Работники зоопарка рассказали, что после спячки их нельзя сразу кормить тяжелой пищей. Так что в первые дни им давали больше овощей, молочных продуктов и легкие каши. На эту же «диету» посадили проснувшуюся недавно Кроху. Зоотехники и ветеринары ее уже осмотрели, чтобы убедиться, что она полностью здорова. Аппетит, говорят, у медведицы зверский.