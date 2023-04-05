Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Изображение материала

Не время спать. В омском Большереченском зоопарке проснулись все медведи

5 апреля 2023, 07:30
Фото: Большереченский государственный зоопарк им. В.Д Соломатина
Они отлично пережили зиму и теперь набирают вес.

Последней в этом году проснулась заядлая засоня зоопарка — гималайская медведица Кроха. Она настолько не торопится по жизни, что с умиротворенным видом созидает окружающий мир, вдыхая запах пришедшей весны. В то же время ее сородичи, например, медведица Соня, уже вовсю резвятся и скачут по вольеру.

Медведица КрохаМедведица Кроха
Медведица КрохаМедведица Кроха
Медведица Кроха
Фото: Большереченский государственный зоопарк им. В.Д Соломатина

Ранней «пташкой» стал гималаец Малыш, который бодрствует с конца февраля. Начинать весну он решил с акробатических маневров и тренировок с бревном, что доставляет неподдельную радость посетителям зоопарка, в особенности, конечно, детям. Малыш также разминает тело после спячки, забираясь на самую высокую точку своего вольера.

Медведь МалышМедведь Малыш
Медведь Малыш
Фото: Большереченский государственный зоопарк им. В.Д Соломатина

К слову, активный отдых предпочитает и белая медведица Забава. Когда снег полностью растает, ей наполнят бассейн. Она готова купаться целыми днями, так что очень ждет этого события.

Бурые медведи Макар, Маруся и Фома также отпрянули ото сна в марте. Теперь им предстоит добрать вес и вернуться в привычную форму. Работники зоопарка рассказали, что после спячки их нельзя сразу кормить тяжелой пищей. Так что в первые дни им давали больше овощей, молочных продуктов и легкие каши. На эту же «диету» посадили проснувшуюся недавно Кроху. Зоотехники и ветеринары ее уже осмотрели, чтобы убедиться, что она полностью здорова. Аппетит, говорят, у медведицы зверский.

«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Бурый медведь#Большереченский зоопарк#Зоопарк#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52