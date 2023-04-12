Выявили психоз. Избившего и изрезавшего ножом 4 прохожих омича отправили лечиться

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Первомайский районный суд города Омска поставил точку в уголовном деле в отношении 20-летнего омича, который в июне прошлого года устроил на улице настоящую резню и ранил 4 прохожих. По решению суда подсудимого отправят на лечение в специализированную психиатрическую клинику.
«Как выяснилось в суде, у фигуранта уголовного дела после длительного употребления наркотиков развился острый психоз, который сопровождался слуховыми галлюцинациями, которые и толкали его на убийство», — рассказали Городу55 в прокуратуре Омской области.
После «общения» с этими голосами, по версии следователей СКР по Омской области, 16 июня 2022 года парень сначала напал на 79-летнего пенсионера и избил его, затем схватил металлическую трубу, но престарелому омичу удалось спрятаться в подъезде. После этого обвиняемый напал с ножом в магазине на 24-летнего покупателя и ранил его, а затем изрезал двух мужчин 29 и 45 лет, которые мирно чинили машину на улице.
В итоге суд согласился с заключением экспертов и постановил отправить подсудимого на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.
Постановление в законную силу не вступило, отметили в ведомстве.