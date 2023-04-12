Выявили психоз. Избившего и изрезавшего ножом 4 прохожих омича отправили лечиться

После «общения» с этими голосами, по версии следователей СКР по Омской области, 16 июня 2022 года парень сначала напал на 79-летнего пенсионера и избил его, затем схватил металлическую трубу, но престарелому омичу удалось спрятаться в подъезде. После этого обвиняемый напал с ножом в магазине на 24-летнего покупателя и ранил его, а затем изрезал двух мужчин 29 и 45 лет, которые мирно чинили машину на улице.