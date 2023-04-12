Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Изображение материала

Выявили психоз. Избившего и изрезавшего ножом 4 прохожих омича отправили лечиться

12 апреля 2023, 05:41
Фото: Город55
Все произошло на улице средь бела дня
Суд применил к фигуранту уголовного дела принудительные меры медицинского характера.

Первомайский районный суд города Омска поставил точку в уголовном деле в отношении 20-летнего омича, который в июне прошлого года устроил на улице настоящую резню и ранил 4 прохожих. По решению суда подсудимого отправят на лечение в специализированную психиатрическую клинику.

«Как выяснилось в суде, у фигуранта уголовного дела после длительного употребления наркотиков развился острый психоз, который сопровождался слуховыми галлюцинациями, которые и толкали его на убийство», — рассказали Городу55 в прокуратуре Омской области.

После «общения» с этими голосами, по версии следователей СКР по Омской области, 16 июня 2022 года парень сначала напал на 79-летнего пенсионера и избил его, затем схватил металлическую трубу, но престарелому омичу удалось спрятаться в подъезде. После этого обвиняемый напал с ножом в магазине на 24-летнего покупателя и ранил его, а затем изрезал двух мужчин 29 и 45 лет, которые мирно чинили машину на улице.

Руки, ноги и ножи. Омич в пьяном угаре чуть не убил четырех человек
Узнать подробнее

В итоге суд согласился с заключением экспертов и постановил отправить подсудимого на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.

Постановление в законную силу не вступило, отметили в ведомстве.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Прокуратура#Суд#Криминал#Жесть#Убийство#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Вчера, 03:01
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Сегодня, 03:12
Строитель крематория в Омске объяснил, почему работы замедлились
Сегодня, 05:48
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Сегодня, 04:01
Омский депконтроля отказался расширять зону уборки для бизнеса из-за СВО
Сегодня, 04:45
Замглавы омского ДГХ пожаловался депутатам на региональное Минприроды
Сегодня, 06:13