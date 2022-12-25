Руки, ноги и ножи. Омич в пьяном угаре чуть не убил четырех человек

Завершилось расследование уголовного дела о покушении на убийство четырех человек. Подробности сообщили в Следственном комитете. Фигурант — 20-летний безработный мужчина.
16 июля 2022 года около 16:30 обвиняемый оказался во дворе жилого дома на Стрельникова. Омич был под действием алкоголя и наркотиков. Он увидел знакомого 79-летнего пенсионера и решил его убить. Причины не было.
Фигурант сильно избил дедушку, тот упал на землю. Обвиняемый хотел отыскать металлический предмет, чтобы завершить начатое. Пострадавший воспользовался момент, добрался до подъезда и запер двери.
В этот же день и на той же улице, но спустя час, мужчина нашел нож в магазине и напал на 24-летнего покупателя. Они не были знакомы. С места преступления скрылся. Однако не усмирил пыл. На улице фигурант пырнул двух мужчин 29 и 46 лет, те чинили автомобиль в гараже, и вновь ретировался. Обвиняемый полагал, что раненные умрут.
Правоохранители в течение часа задержали подозреваемого. Он признал вину, но оговорился, мол, плохо помнит события из-за опьянения. Следователи собрали доказательства. Сейчас дело готовится для передачи в суд.