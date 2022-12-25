Руки, ноги и ножи. Омич в пьяном угаре чуть не убил четырех человек

В этот же день и на той же улице, но спустя час, мужчина нашел нож в магазине и напал на 24-летнего покупателя. Они не были знакомы. С места преступления скрылся. Однако не усмирил пыл. На улице фигурант пырнул двух мужчин 29 и 46 лет, те чинили автомобиль в гараже, и вновь ретировался. Обвиняемый полагал, что раненные умрут.