Омича оштрафовали на 50 тысяч за запуск квадрокоптера без разрешения

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Предпринимателя из Омской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за запуск квадрокоптера без разрешения, сообщили сегодня, 10 апреля, в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В февраля 2023 года директор фирмы, занимающейся геодезическими изысканиями и кадастровыми работами, запустил беспилотник в Называевске, чтобы поснимать местность с воздуха. Однако, разрешения на полет над населенным пунктом у предпринимателя не было.
В транспортной прокуратуре посчитали такой полет нарушением правил использования воздушного пространства, и выписали бизнесмену штраф. Постановление уполномоченного органа исполнено, штраф оплачен.
На прошлой неделе в МЧС России по Омской области рассказали, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков, согласно закону, должны убирать сухую траву и мусор, в том числе и на заброшенных участках, чтобы снизить возможность возгорания. За уборкой территории проследят с воздуха.