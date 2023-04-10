Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Изображение материала

Омича оштрафовали на 50 тысяч за запуск квадрокоптера без разрешения

10 апреля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Предприниматель снимал местность с воздуха для дальнейших геодезических работ.

Предпринимателя из Омской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за запуск квадрокоптера без разрешения, сообщили сегодня, 10 апреля, в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В февраля 2023 года директор фирмы, занимающейся геодезическими изысканиями и кадастровыми работами, запустил беспилотник в Называевске, чтобы поснимать местность с воздуха. Однако, разрешения на полет над населенным пунктом у предпринимателя не было.

В транспортной прокуратуре посчитали такой полет нарушением правил использования воздушного пространства, и выписали бизнесмену штраф. Постановление уполномоченного органа исполнено, штраф оплачен.

На прошлой неделе в МЧС России по Омской области рассказали, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков, согласно закону, должны убирать сухую траву и мусор, в том числе и на заброшенных участках, чтобы снизить возможность возгорания. За уборкой территории проследят с воздуха.

В небе над Омском заметили беспилотники. Объясняем, откуда они появились
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Прокуратура#Транспортная прокуратура#Квадрокоптер#Дрон#Происшествия#Омская область#Омск#Называевск
Подпишитесь
В Омской области появится министерство по делам молодежи
Сегодня, 08:18
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27