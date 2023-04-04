В МЧС России по Омской области сегодня, 4 апреля, рассказали, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков, согласно закону, должны убирать сухую траву и мусор, в том числе и на заброшенных участках, чтобы снизить возможность возгорания. За уборкой территории проследят с воздуха.