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Published Сегодня, 10:34

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В небе над Омском заметили беспилотники. Объясняем, откуда они появились

4 апреля 2023, 10:34
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Беспилотники помогут найти пожароопасные места в Омской области

За уборкой территории на приусадебных участках теперь проследят с воздуха.

В МЧС России по Омской области сегодня, 4 апреля, рассказали, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков, согласно закону, должны убирать сухую траву и мусор, в том числе и на заброшенных участках, чтобы снизить возможность возгорания. За уборкой территории проследят с воздуха.

«С высоты 300 метров он совершает облёт территории и может оценить окружающую обстановку на расстоянии до одного километра. Это позволяет максимально быстро выявлять опасные места, которые в случае неблагоприятных условий, могут загореться, а пламя по ним перейдет на дачные участки или жилой фонд», — сообщили в региональном МЧС.

Спасатели пока только предупреждают дачников о необходимости привести территорию участков в порядок, но, если наступит особый противопожарный режим, то нарушителей ждет штраф — от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее министерство региональной безопасности опубликовало проект приказа об установлении начала пожароопасного сезона в Омской области в этом году. Для каждой группы районов — своя дата. Ее определяют, исходя из природно-климатических особенностей.

Названы предварительные даты пожароопасного сезона для районов Омской области
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#Евгений Игишев#ГУ МЧС#Беспилотник#Бпла#Дрон#Город#Омск#Омская область
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