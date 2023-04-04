Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В МЧС России по Омской области сегодня, 4 апреля, рассказали, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков, согласно закону, должны убирать сухую траву и мусор, в том числе и на заброшенных участках, чтобы снизить возможность возгорания. За уборкой территории проследят с воздуха.
«С высоты 300 метров он совершает облёт территории и может оценить окружающую обстановку на расстоянии до одного километра. Это позволяет максимально быстро выявлять опасные места, которые в случае неблагоприятных условий, могут загореться, а пламя по ним перейдет на дачные участки или жилой фонд», — сообщили в региональном МЧС.
Спасатели пока только предупреждают дачников о необходимости привести территорию участков в порядок, но, если наступит особый противопожарный режим, то нарушителей ждет штраф — от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее министерство региональной безопасности опубликовало проект приказа об установлении начала пожароопасного сезона в Омской области в этом году. Для каждой группы районов — своя дата. Ее определяют, исходя из природно-климатических особенностей.