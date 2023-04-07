Воспитательницы детского дома в Омске построили жилье, но его признали служебным

Как сообщает «Российская газета», омички Ольга Лопатьева и Наталья Анисимова перед выходом на пенсию остались без крыши над головой. Чтобы построить дом, женщинам выделили заброшенную железобетонную коробку на окраине поселка, неподалеку от детского дома. Жилье возвели, но вот только позже его признали служебным, несмотря на то, что на строительство были потрачены личные сбережения, а также кредитные средства.