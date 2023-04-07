Воспитательницы детского дома в Омске построили жилье, но его признали служебным

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Региональный следком проводит проверку по сообщению из СМИ о нарушении жилищных прав двух сотрудниц омского детского дома, сообщили сегодня, 7 апреля в пресс-службе ведомства.
Как сообщает «Российская газета», омички Ольга Лопатьева и Наталья Анисимова перед выходом на пенсию остались без крыши над головой. Чтобы построить дом, женщинам выделили заброшенную железобетонную коробку на окраине поселка, неподалеку от детского дома. Жилье возвели, но вот только позже его признали служебным, несмотря на то, что на строительство были потрачены личные сбережения, а также кредитные средства.
Следователям предстоит выяснить, почему женщинам изначально отказали в предоставлении жилья на условиях соцнайма. Будет дана правовая оценка ответственным лицам.